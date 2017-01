Pide rector del Expiatorio no perder la fe

ANDREA MURILLO Publicada el

Decenas de personas acudieron a la primera misa celebrada por el rector del Expiatorio, Eduardo Contreras, quien en su mensaje pidió que este Año Nuevo no haya corrupción ni explotación.

Al mediodía se ofició la ceremonia católica, los fieles abarrotaron el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús.

Frente a católicos, el padre Eduardo Contreras dijo en el evangelio, consagrado a María Santísima, que el año 2017 “amenaza con muchas cosas fuertes, Dios quiera que se resuelvan. Pero no perdamos la esperanza, hay caminos; no se van a solucionar las cosas de la corrupción, de la violencia y de la adversidad solamente con leyes, no, se solucionan hasta que deberás haya un cambio de vida”.