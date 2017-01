Roba poquito, pero derrocha con Maribel Guardia

EL UNIVERSAL | TEPIC, Nay Publicada el

Más de 10 mil personas, 100 vacas sacrificadas para hacer birria, una tonelada de harina de maíz para hacer tortillas, al menos 12 mil cervezas, cinco bandas de música, dos escenarios donde cantaron Maribel Guardia, Julión Álvarez y una revisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para atender una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña son los pormenores de la fiesta de cumpleaños que ayer viernes celebró Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, el presidente municipal de San Blas que se hizo famoso por reconocer que robo “poquito” del erario.





Al mediodía, cuando los primeros camiones procedentes de diversos municipios de Nayarit comenzaron a llegar al crucero de la carretera de Huaristemba a San Blas, personal del INE se presentó en la empresa empacadora de mango de Layín para tomar nota y estimar los recursos utilizados en la fiesta; explicaron que su presencia se debía a una denuncia de algunos partidos políticos que consideraban que más que un festejo se trataba de un evento de campaña de cara a la elección de 2017.



Aunque su cumpleaños es en febrero, Layín se justificó cuando se le preguntó Ral respecto horas después, tras bajar de uno de los dos escenarios montados para el espectáculo: “¿La gente que no puede pensar qué nos puede decir? Nosotros estamos festejando un año más de vida y como lo hace toda la gente, tengo 25, 30 años haciéndolo, yo creo que no es delito hacerlo o estar con los amigos”.



El edil de San Blas es cuidadoso con lo que habla sobre sus deseos de ser candidato a la gubernatura del estado: “No estoy pensando en eso, estoy pensando en trabajar por nuestro bello municipio (…) después el pueblo marcará los caminos”, señala cuando se le pregunta directamente.



Pero el tono político del evento ya está puesto: después de esperar dos horas y media haciendo fila por un plato de birria, Bernabé comienza a sincerase, trae prendido a la camiseta un pequeño papel que dice “Tepic 9”: “Venimos en camiones, nos organizó nuestro coordinador, en cada distrito hay uno y dos ayudantes, es la estructura para la campaña”.



Más tarde, desde el escenario, Maribel Guardia hizo lo propio: “Yo les voy a pedir una cosa, que no lo dejen sólo (a Layin), porque pronto se va a lanzar… ¿verdad?”.



En su intervención junto a la actriz el edil fue cauto, pero no pudo evitar una arenga a los miles que tenía delante: “no nos van a detener”; después explicaría que se refería a que siguen caminando por el municipio.



Algunos han estimado que para este festejo Layín gastó al menos unos 5 millones de pesos, pero preguntarle a él si la cifra es cierta resulta inútil: “Gracias a Dios tantos amigos y tantas donaciones, nos donaron una buena feriecita (…) no tengo idea, yo no me encargué, tengo un amigo, le voy a preguntar y yo creo que a partir de mañana les puedo decir”.



Aseguró que Julión Álvarez no le cobró ni un peso porque es uno de sus amigos, mientras que a Maribel Guardia sólo le dio “para la gasolina”.



--¿Ya les pagó a los sindicalizados que se manifiestan afuera de la presidencia?



--Yo creo que la semana que entra se les paga, lo que pasa es que no nos llegó el crédito para pagar los aguinaldos, de Interacciones.



–¿Cuánto pidió?



--Pedimos 15 millones pero yo creo que nos van a prestar unos 10.



--¿Y cuánto les debe?



--Como 10, 12 ó 15 millones.