Abandono les convierte en mercados fantasmas

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Progresivamente, al menos cuatro mercados de la ciudad se han vaciado de comerciantes para quedar con la mayoría de sus locales cerrados.



De acuerdo con comerciantes, el abandono se debe a que algunos mercados tienen más de 20 años y otros más por la desesperación de vendedores que finalmente abandonan sus lugares de trabajo.



De acuerdo con el gobierno municipal, solamente los seis mercados municipales operan al 100% y dos particulares.



De manera oficial, Comunicación Social no proporcionó información de más mercados donde no se opera al 100% debido a que son particulares y no se registran activos.