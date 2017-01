DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Lunes 2 enero. Juan 1, 19-28.

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: “Yo no soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: “No soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: ´Enderecen el camino del Señor´, como anunció el profeta Isaías”.



Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: “¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias”. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. ~



En nuestra sociedad, escuchamos muchas “voces”; algunas de ellas bien intencionadas, otras cargadas de ideologías que igual que en tiempo de Jesús, cierran la puerta de libertad, dignidad y trascendencia de la persona humana.



Escuchando esta voz que grita en el desierto, podemos escoger entre tantas voces, una voz auténtica. La que no tiene dueño, ni siquiera de quien la pronuncia. Es la voz que está libre de condicionamientos y de ideologías, es la voz mayor, la que viene cargada de vocación y servicio.



Juan, quien en otro pasaje supimos que “no era la luz, sino testigo de la luz”, aparece ahora como “voz que grita en el desierto”. Su actividad consiste en hacer luz para el pueblo, despertarles el deseo de vida y de plenitud. Esto alarma a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo.



Como Juan los acusa de haber torcido los caminos de Dios, ellos lo acusan, a su vez, de usurpador, en cuanto a su bautismo. Pero Juan aclara que su bautismo es de conversión: de muerte a un pasado para comenzar una vida diferente; Juan quiere que quien se bautice, rompa con la institución judía y la ideología propuesta por ella.



La voz de Juan puede multiplicarse hoy, si escuchándola le permitimos a Jesús que nos comunique su Espíritu; después de dos mil años, la voz auténtica de Juan sirve para esto, para que permitamos que el Espíritu de Jesús permee nuestras estructuras caducas y las ideologías que nos esclavizan.



En medio de nuestra sociedad, saturada de demagogia y de mentira, ¡Distingamos y escuchemos las voces auténticas!





Oración:



Señor Jesús, Gracias por el don de tu vida. Concédeme distinguir tu voz detrás de los proyectos políticos y religiosos de nuestra sociedad. Que mi familia y yo seamos también una voz auténtica, para generar el cambio de estructuras caducas y abatir las ideologías que nos esclavizan. Amén.