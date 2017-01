Affleck podría no dirigir The Batman

REDACCIÓN Publicada el

En entrevista para The Guardian, el actor y director Ben Affleck aseguró que de no llegar una buena propuesta, rechazaría dirigir el nuevo proyecto de Batman.

“Está la idea, pero no es algo ya establecido y no hay guion. Si no llega en una manera en la que crea que es genial, no la haré”, dijo en la plática.

Meses atrás, Affleck había dicho que él protagonizaría y dirigiría el filme, que podría estrenarse el año próximo tras retrasar la fecha de estreno de la segunda parte de Justice League.

En julio de 2016 reveló que ya había un guion, pero no estaba del todo satisfecho con éste para hacer la película, porque tenía altos estándares para el próximo filme.

Sobre los actores que participarán, se tiene confirmada la presencia de Jeremy Irons como Alfred y Joe Manganiello como Deathstroke.

Affleck interpretó al Hombre Murciélago en la cinta Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y en este año se le podrá ver nuevamente en Justice League.

En la plática también contó sobre sus inicios, sobre la amistad con Matt Damon, así como el “eterno agradecimiento” que le tiene a Robin Williams, por haber creído en él y en Damon para “Good Will Hunting”.

En este mes, se estrenará en Estados Unidos, Live by Night, que dirige, escribe, coproduce y protagoniza.