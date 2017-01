EL UNIVERSAL Publicada el

La cantante Belinda usó su cuenta en Twitter para enviar mensajes de amor al mago estadounidense Criss Angel.



Este lunes escribió en la red social un par de mensajes con dedicatoria su novio:



“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”.



“Happy new year @CrissAngel mi amor!”.



El año pasado se dio a conocer que Belinda y Criss Angel habían iniciado una relación amorosa.

