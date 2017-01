Ridley Scott rechaza dirigir filmes de superhéroes

REDACCIÓN Publicada el

El director Ridley Scott mencionó en una entrevista para “Digital Spy” que no tiene contemplado realizar un filme que tenga que ver con el género de superhéroes.

“Ese tipo de filmes no es, no creo que sea para mí, esa es la razón por la que no he hecho una”, comentó.

Confesó que sí le han ofrecido realizar varios, pero los ha rechazado, porque no cree en la situación en la que es puesta el personaje principal, ya que no es real.

El productor de Blade Runner 2049 remarcó que no está cerrado a hacer filmes de cómic, porque Blade Runner, de 1982, podría ser uno de ellos, pero cuenta con una buena historia que es de un “mundo irreal”.

“Casi podrías poner a Batman o a Superman en ese mundo, en esa atmósfera, pero con la excepción de que tengo una maldita buena historia, opuesto a no tenerla”, detalló.

Sobre la situación actual y el futuro del cine, el director de Alien: Covenant, comentó que actualmente es malo y está preocupado por lo que venga.

“Quiero seguir haciendo cine y espero (que la situación actual) no afecte a aquellos que queremos seguir haciendo filmes inteligentes. Espero no me afecte”, finalizó.

En este año, Scott estrenará el sexto filme de Alien, Alien: Covenant, el cual contará con el regreso de Michael Fassbender y con la actuación de Demián Bichir.