ASTERISCOS

***PENDIENTES



Con el arranque de año el alcalde Héctor López Santillana y el secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez tienen un gran pendiente por resolver, la propiedad del Estadio León.



***A LA ESPERA



Mañana concluyen las vacaciones en el Primer Tribunal en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito y se espera que en los próximos días se dé a conocer la resolución que ya ganaron en las primeras dos instancias Roberto Zermeño Vargas y el empresario Héctor González.



***POCO CLARO



Con la resolución negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso son pocas, por no decir casi nulas, las cartas legales que le quedan al Municipio por jugar y una posible negociación con Zermeño Vargas prácticamente ha sido descartada por el alcalde.

***ÁNIMOS ELECTORALES



Si en el año pasado los ánimos preelectorales ya se percibían en toda la clase política, este 2017 el proselitismo se intensificará, pero deberán tener cuidado con las reglas del juego que enmarcarán el proceso electoral del 2018.



*REGLAS



Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer la Tesis LXXXVIII/2016, la cual establece que la entrega de programas sociales no debe afectar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral.



*REGALITOS EN PRIVADO



Los magistrados advierten que deberá haber un cuidado especial con la entrega de apoyos de programas sociales y determinaron que no puedan ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda.



*MÁS REGALITOS



El Gobierno del Estado, cuando inicie formalmente el proceso electoral, deberá cuidar las formas con la entrega de apoyos como mochilas, tabletas electrónicas, uniformes escolares, materiales para construcción y hasta microcréditos para emprendedores. Lo mismo aplicará para gobiernos federal y municipal.



*APAGAN APLAUSOS



La medida no obliga a suspender definitivamente la entrega de beneficios de programas sociales durante las campañas pero las autoridades sí deberán tener cuidado en cómo los entregan.



*VIGILANTES



Seguro una de las áreas de la administración estatal que estará más vigilada no sólo por los partidos de oposición sino también por los panistas es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que encabeza Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



*EN LA MIRA



En este 2017 la SEDESHU manejará un presupuesto histórico con el programa Impulso, el cual coincide con la posibilidad de que su titular decida buscar la candidatura del PAN a la gubernatura.



*EQUIDAD



Esta posibilidad provocó chispas desde el año pasado entre otros militantes del PAN que tienen la misma intención, como el senador Fernando Torres Graciano, hay quienes opinan que es mejor que Rodríguez Vallejo deje el cargo en caso de formalizar su aspiración a la candidatura, para evitar que lleve una ventaja sobre los otros aspirantes.

***REDISTRITACIÓN



Otro tema que incidirá en el próximo proceso electoral es la redistritación que dio a conocer el pasado 24 de noviembre el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez.



*CAMBIOS GEOGRÁFICOS



Los cambios no afectan la cantidad de distritos electorales en el estado, seguirán siendo 22, pero sí modifica la delimitación geográfica de cada uno. Por cierto, uno de los que tendrá más cambios será el Distrito VI en León.



*POR REPRESENTATIVIDAD



El Instituto Nacional Electoral justifica que la nueva distritación era necesaria para mantener la representatividad equitativa de cada diputado, pues la población en el estado va en aumento.



*NUEVOS VOTANTES



Esta distribución también influirá en las decisiones de los diputados que aspiran a reelegirse, por ejemplo, en el caso del Distrito VI que tuvo muchos cambios, la diputada Leticia Villegas actual representante legislativa, debería armar nuevas estructuras para convencer a nuevos electores que integran ese distrito.

***DELEGADO



El que cerró el año recorriendo carreteras, y no precisamente por turismo, es el delegado en Guanajuato del IMSS, Sergio Santibañez, quien anduvo por Santiago Maravatío, Salvatierra, Villagrán, Yuriria, Moroleón, Tarandacuao y Acámbaro.



*CAMPAÑA INVERNAL



El funcionario recorrió el 29 y 30 de diciembre los municipios y sus comunidades para entregar cobijas recolectadas en la campaña “Yo te cobijo”, que coordina el voluntariado del IMSS.



*¿Y EN LEÓN?



En materia de obras, el gran pendiente del IMSS en Guanajuato es que se elija a una empresa para concluir la construcción el nuevo hospital en León, cuya obra dejó botada ICA.

Mensaje divino

Cómo estarán las cosas en materia ambiental en Guanajuato que el Instituto de Ecología del Estado busca ayuda divina para difundir en redes sociales la importancia de la participación de toda la sociedad en el cuidado del Medio Ambiente. El 29 de noviembre en su cuenta de Twitter el IEEG publicó una imagen del Papa Francisco y un mensaje que dio sobre el cuidado del medio ambiente.