¿Qué haré en el 17?

Esa es la pregunta que todos nos hacemos hoy ante la adversi dad, ante las dificultades de una economía que nos aprieta a todos. Tan solo ver la fotografía de Donald Trump en los medios nos causa náuseas. Ver la increíble insensibilidad del Gobierno mexicano ante las medidas draconianas, nos causa desasosiego.



El peligro más grande no es la carestía ni la inflación que provocará; tampoco será el ascenso de Andrés Manuel López Obrador ni la ineptitud del PRI y el PAN para plantear soluciones. El peligro es la pérdida de la paz social.



Pero, ¿qué podemos hacer en lo personal para enfrentar el año?



Siempre recurro al sabio consejo de José Ortega y Gasset, “Tú eres tú y tu circunstancia y si no la salvas, no te salvas tú”. La suma de circunstancias personales es el mosaico de nuestra realidad. La mayoría de los ciudadanos resolvemos nuestra realidad con esfuerzo, sacrificio y enfrentamos lo que venga. No hay de otra.



Pero las circunstancias se pueden salvar con optimismo, amor al trabajo y dedicación. Los propósitos de año nuevo sirven siempre para escribir una lista pequeña de metas. No se necesitan muchas sino las esenciales. Las primeras son las de la familia y los amigos, la siguientes son las del trabajo y las terceras son de la lucha por el crecimiento personal. El esfuerzo por ampliar los horizontes.



Durante la crisis más grave que sufrimos, en el 95, encontré muchos afiches motivacionales. Recuerdo “El viento en contra ayuda a elevarnos”, “El ritmo de avance lo establece el líder” y otros que se fueron perdiendo a lo largo de los años.



Hay quien no cree en los libros y los tratados de motivación, en las lecturas de autoayuda. Pero recuerdo un libro maravilloso de Dale Carnegie sobre cómo superar las preocupaciones, tal vez uno de los libros más vendidos en la historia. Luego recuerdo una de las grandes lecciones de Roberto Suárez Nieto, cuando me ayudaba a poner en pie este periódico hace 37 años: “Si tu problema tiene solución, de qué te preocupas y si no la tiene, también”. Se piensa que la sabiduría de algunas oraciones solo aplica a quienes creen en los dogmas al pie de la letra, pero hay algunas que son universales y nos ayudan a enfrentar la vida. Una maravillosa es la oración de la serenidad.



DIOS, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar,



VALOR para cambiar aquellas que puedo



Y SABIDURÍA para reconocer la diferencia,



HÁGASE tu voluntad y no la mía. Amén.



Si alguien es agnóstico o sólo cree en una fuerza superior como lo hacen los Alcohólicos Anónimos puede usar esta oración para serenar el espíritu. Sabemos que obtener serenidad requiere sabiduría y para tener sabiduría se necesita humildad y para tener humildad se requiere reconocer que la vida y el destino no nos pertenecen del todo.



Lo sorprendente es que podemos cambiar mucho más cosas de las que imaginamos y con paciencia podemos transformar nuestra circunstancia al cabo del tiempo. Lo más que puede obtenerse en el 2017 es serenidad en el espíritu, pasión en el trabajo y profundidad en el amor. Cada quien puede establecer sus propósitos con estos tres ejes.