Un ciudadano eleva su voz

RICARDO ESPINOSA Publicada el

“Ahora sólo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido / Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. / No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente./ Cumpla usted con honor, va con todo respeto, Señor Presidente…”



Era un tipo de modales refinados. Tenía bien ganada fama de ser generoso y muy buen amigo. Además muy creativo y versátil. Su nombre fue Luis María Aguilera Picca, conocido en el ambiente artístico como Luis Aguilé.



En su discografía había canciones infantiles como Pinocho y Pecos Bill, canciones románticas propias y ajenas, (“Dile” y “Lo importante es la rosa”) así como numerosas composiciones humorísticas : “Amor de Flacos” “El Tío Calambres” y “El Frescales”, entre muchas otras.



Pero lo que detonó la fama internacional de Luis Aguilé fueron sus composiciones de contenido político y social. “Cuando salí de Cuba” es el himno de los cubanos en el exilio porque expresa el hondo sentimiento de su amor por un país castigado largamente por la tiranía.



Aguilé era argentino pero vivió muchos años en la Isla Antillana. “Ahí era yo un ídolo juvenil -relata el artista- Gané mucho dinero pero cuando decidí vender mis propiedades, un mes antes de salir de territorio cubano se decretó una ley que decía que no se podía cambiar el dólar ni sacar dinero. Sólo me autorizaron a sacar una cantidad limitada. El resto se lo regalé a varios amigos”.



En 2007, viviendo en España, afectado notoriamente por el cáncer que padecía y que finalmente habría de llevarlo a la tumba, Luis Aguilé lanzó un nuevo tema: “Señor Presidente” : “Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas./ Repartir la riqueza llevándole a todos el pan a sus mesas / Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, / que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones…”



Aguilé declaró que el destinatario de su mensaje cantado era el Presidente venezolano Hugo Chávez, aunque la canción era como un traje que le quedaba a Rodríguez Zapatero, presidente de España y a muchos más, y que eso fue la causa de que se prohibiera su interpretación no sólo en Venezuela, sino también en Guatemala y Argentina, por lo menos.



A pesar de todos los avatares que le tocó vivir, Luis Aguilé fue siempre un tipo optimista y alegre. Contaba divertido la anécdota de que una vez, estando en Grecia con su esposa en un restaurante terraza, se acercó un trío de griegos a su mesa y les cantó “Cuando salí de Cuba” en griego, pero por la barrera del idioma nunca les pudo explicar que él era el autor de esa canción.



“Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser./ Somos gente de paz, que no tenga ocasión de ganar el ladrón./ Porque usted nos juró ¡proteger la nación!



Ciertamente la canción de Aguilé se le puede aplicar a muchos mandatarios. ¿En quién está usted pensando?



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Fernanda Vargas: ¿Qué es un convite?



RESPUESTA.



Convite es la acción de convidar. Por extensión se le llama también convite a un festejo de trabajadores



AHORA PREGUNTO:



El verbo es converger, pero también se puede decir convergir. Ahora le pregunto, ¿qué es convergir?



a.- Opinar diferente



b.- Dirigirse a un mismo punto



c.- Recurrir a una fuente ajena



d.- Consentir



RESPUESTA



b.- Converger o convergir es dirigirse hacia un mismo punto.

Me retiro dejando esta reflexión: Más vale una paz injusta que una guerra justa ¿Cómo dijo?

comodijo2@hotmail.com