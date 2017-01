Extienden repudio a precio de gasolina

EL UNIVERSAL Publicada el

En Quintana Roo, ciudadanos de Chetumal también se sumaron a las manifestaciones.



Un contingente de unos 50 manifestantes partieron esta tarde desde el Museo de la Cultura Maya hasta el Palacio de Gobierno, recorrido en el que gritaron consignas.



Con gritos en contra del presidente Enrique Peña Nieto, protestaron por el aumento en el precio de la gasolina, pero también manifestaron su inconformidad por el emplacamiento que habrá de efectuarse este año en este estado.



En Baja California Sur, el precio del gas doméstico en la entidad subió al menos un 36%, situación que ha causado enojo y preocupación en cientos de ciudadanos.



Desde muy temprano, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir información sobre el alza de precios y mostraron su indignación al respecto.



Las dos empresas que abastecen de gas a la capital del estado, consultadas por EL UNIVERSAL, confirmaron nuevos precios. Global Gas confirmó la venta de 30 kg de gas por 594 pesos; en tanto, Gaspasa, lo ofrece al público a 591.



Con los ajustes de inicio de año, la entidad se posiciona de nueva cuenta como la entidad en donde más caro se vende el gas doméstico.



Coahuila. “Señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como usted pide en sus anuncios: Déjenos Mover a México. No más alzas a los combustibles”.



Así exigieron cientos de concesionarios y choferes agremiados en la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), delegación Coahuila, en una mega protesta por el aumento del 16 % al precio de las gasolinas y el diesel, en una “caravana de camiones” que se extiende a lo largo de al menos seis kilómetros.



En manifestación participan tráileres y personal de empresas a bordo de centenares de camiones de carga, de materiales, de empleados de la industria y hasta autobuses de pasajeros, las cuales efectúan un recorrido por tres municipios de la zona sureste de Coahuila.



Mientras que en Tamaulipas, ante la presencia de manifestantes en Ciudad Victoria, una señora se acercó, tomó una cartulina y motivada les dijo a quienes protestaban: "les ayudo cinco minutos".



Pasaron 5, 10, 15 y 60 minutos, y la señora Ana Wilchis seguía firme. ”Yo ando en micro, no tengo auto, pero me van a aumentar el pasaje y los productos de la canasta básica", expresó



Luego tomó el teléfono y le dijo a su hijo, "ven más tarde por mí, porque estoy en protesta".



Y así como ella llegaron otros ciudadanos junto al Mercado Argüelles, en el centro de Ciudad Victoria, donde la tarde del lunes se realizó la quinta jornada del movimiento denominado “¡No al Gasolinazo!”.