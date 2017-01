Analiza Gobierno aumento a pasaje

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Aunque primero se tendrá que hacer un estudio tarifario para determinar si es factible o no, el director de Movilidad y Transporte, Carlos Ruíz León no descartó un aumento en la tarifa del transporte público.



No obstante, la tarifa hoy permitida es de ocho pesos en efectivo y todas las empresas, cuenten o no con el sistema de prepago, deben respetar la tarifa general de seis pesos y la preferente de cuatro pesos con la tarjeta de prepago.



El secretario del Ayuntamiento, Francisco Israel Montellano Rueda, dijo que empresarios que están dentro del sistema de prepago, le manifestaron sus inquietudes para analizar el incremento de la tarifa derivado de los aumentos a los combustibles.