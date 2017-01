Empieza la liga MX

FRANCISCO PANTOJA | CULTURA DEPORTIVA Publicada el

Empieza un nuevo medio torneo de la liga MX, en donde lo irracional se presenta como una parte fundamental, en una liga en la que todos los equipos en esté Clausura buscan ser “racionales”, y los organizadores siguen en la necedad de no querer cambiar.



Todo esto empieza con el famoso régimen de transferencia, en donde el futbolista es tomado como un simple objeto para ser empleado con éxito en el mercado, con la finalidad es venderse lo más caro posible.



Unos quieren alcanzar el campeonato, otros simplemente están a la expectativa de lo que pueda pasar en hacer un “buen torneo”, otros los más urgidos viéndose en la necesidad de no caer en la liga de ascenso, buscar “reforzarse” para que su porcentaje les alcance la permanencia en dicha división. En este régimen se sigue manteniendo la tendencia en la contratación de jugadores extranjeros en donde según los entrenadores son la solución , con la argumentación de que este tipo de jugadores tienen más experiencia y no quieren exponerse con gente joven, aquí es donde se cae en ese vicio de buscar a elementos con mucha experiencia pero su edad ya no es la adecuada, dando como resultado una inversión con pocos beneficios. En cualquier deporte se crece con atletas de calidad, pero debe haber de donde aprender, con quien se deba uno enfrentar y se pueda sacar un provecho en conocimiento, no con gente mediocre que tal vez tuvo esa capacidad de competencia pero ya solo vive del recuerdo.



Otro aspecto a analizar y donde se hacen las primeras “apuestas” es qué técnico será el primero en ser dado de baja, los equipos más abocados a descender, los que tienen más posibilidad de llegar a la liguilla, algo que sin duda comienza a crear polémica en los programad deportivos diversos.



Los entrenadores empiezan según ellos a buscar soluciones al problema que se les presenta, hay quienes únicamente buscan mantener el trabajo ya que los equipos que manejan son de los no tienen problema de descenso y lo que tratan es solo de clasificar entre los “mejores” ocho; otros tienen menos problema en ese aspecto ya que la plantilla de jugadores con la que cuentan es la adecuada para garantizar estar en la liguilla; pero los que más sufren cada semana son esos que cada jornada van en busca de mejorar su porcentaje y están en la cuerda floja con respecto a su permanencia.



Por último se tiene a esa clase de directivos que permanecen en la necedad de no cambiar en cuanto a la utilización de la tecnología para las jugadas que puedan ser polémicas. Pero para el aficionado lo más importante es que la liga va empezar, y su ilusión se vuelve a presentar, que siga la irracionalidad de la liga MX.