Clientes sólo pasan y miran, pero no compran

FERNANDA RANGEL Publicada el

Los comerciantes de la “Asociación de Comerciantes del Bicentenario” de la Ex Estación del Ferrocarril, compartieron que las venta de este año han estado muy flojas, lo atribuyen a que la gente ya no pasa por ahí.



El presidente de la Asociación de Comerciantes, Manuel Vázquez indicó que tiene más de 60 años como comerciante, y que siempre se han visto altibajos en las ventas, pero que este año en particular ha estado muy solo.



Otra de las comerciantes, indicó que aunque sí han vendido un poco, la realidad es que ya la gente ni se detiene en los puestos, acción que atribuyen a la llegada de las grandes tiendas tras nacionales que se ubican el El Cantador.