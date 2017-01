Llaman a despachadores a no arriesgar su vida

YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO, GTO. Publicada el

Los concesionarios de algunas gasolineras de la Capital han recomendado a los despachadores que en caso de estar ante una situación que los pudiera poner en peligro, como las protestas que ocurren en todo el país por el incremento del combustible, no deben poner resistencia para no poner en riesgo su vida.



Sin embargo, el empresario Eduardo Knapp Aguilar dijo tener conocimiento que en la Capital no ha habido ningún tipo incidente o protesta por el incremento a la gasolina, el cual entró en vigencia desde el pasado primero de enero.



“Sí tuvimos en principio pensado que tal vez el día primero se pudiera presentar algo, pero no todo estuvo normal, dimos instrucciones a nuestro personal, despachadores, que si se presentara un caso así, que ellos en ningún momento dado se opusieran o crearan algún problema, pero hasta el momento no tengo reporte de ningún hecho o acto que pudiera poner en peligro el suministro”, señaló.