‘Resistirán’ tablajeros para evitar alza a carnes

Los tablajeros del Mercado Hidaldo están haciendo un esfuerzo para no perjudicar la economía de los capitalinos ante el alza de la gasolina, y mantendrán los precios de la carne tal y como cerró el 2016, aseguró,Javier Dolores Reyes Castro líder de este gremio.



“Estamos viendo que por el aumento de la gasolina no perjudique tanto en los precios. Que como comerciantes tengamos conciencia de no ir más allá de los que es verdaderamente el aumento que se va a dar”.



Buscan concientizar a carniceros



Comentó que han “platicado en las agrupaciones de que hay que ver por la gente que menos tienen, ver por la gente que tiene la necesidad, de ver la manera de cómo apoyar en las situaciones”, puntualizó.