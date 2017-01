Sienten “cuesta de enero” desde noviembre

FERNANDA RANGEL Publicada el

Capitalinos afirmaron que ya se siente la “cuesta de enero”, pero desde el mes de noviembre, indicaron que la situación económica está complicada desde finales del año pasado.



La economía del país se vio afectada en los últimos meses del 2016 y no es sorpresa para nadie, pues en los bolsillos de la ciudadanía se ha reflejado desde hace tiempo, eso fue lo que contaron varios de los entrevistados por AM Express.



Indicaron casi en su totalidad, que la famosa “cuesta de enero” empezó desde hace meses atrás, y se vio reflejada en sus negocios y compras de temporada, ya que no han podido invertir en sus propios comercios y los regalos navideños y de Reyes Magos también se vieron afectados.