Recibe galardón fundación local

MELBA VIDALES Publicada el

La Fundación Carlos Eduardo Almanza C.A, de Irapuato fue galardonada con uno de los premios Excellence in ADHD Patient Group Award de 2016 otorgados por Shire, empresa biotecnológica a nivel mundial.

Estos premios reconocen la excelente labor realizada por algunas organizaciones de apoyo a los pacientes en todo el mundo que tratan de mejorar las vidas de las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

En esta edición de los Premios Excellence in ADHD Patient Group Award, se presentaron 20 proyectos de 7 países diferentes, de los cuales han sido premiados tres, que recibirán un apoyo económico.

Araceli Almanza Presidenta de la Fundación informó que “con este apoyo económico que brindó Shire y que Justh Health Comunications Limited donó, pensamos ampliar el horario de terapias, ahorita solo atendemos los días sábado y para el 2017 pensamos abrir de lunes a viernes , además de buscar un lugar adaptado para ellos y reforzar el apoyo escolar”.

Araceli compartió que Fundación Carlos Eduardo Almanza es un Grupo Cerrado en Facebook que se llama TDAH Irapuato que tiene 10 años.

“Mismo tiempo que a mi hijo Carlos lo diagnosticaron con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y en México no hay información sobre este trastorno, a partir de allí empiezo a buscar información en redes sociales, me inscribí a páginas españolas y a TDAH Hermosillo, porque es dónde hay más información, recibí apoyo de estas asociaciones que me fueron mandando información, y así fui induciendo y educando a mi hijo y trasmitiendo estas técnicas a los maestros solicitando su apoyo”.

Explicó que poco a poco la gente se fue interesando y pidiéndole apoyo con pláticas y decide crear La Fundación “Carlos Eduardo Almanza CA” Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH, que es una entidad sin fines de lucro, fundada el 15 de diciembre del 2015.

Informó que nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el 5% de la población, es decir que de cada 10 niños 8 tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH y de esos 8 solo 3 están bien diagnosticados.