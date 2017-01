'Tira' gasolinazo recaudación del impuesto predial

JULIETA ORTIZ Publicada el

Derivado del incremento al precio de los combustibles, el pago del Predial durante el primer día bajó 400 mil pesos a comparación del 2016, ya que sólo se recaudaron 2 millones 100 mil pesos, indicó la Tesorera Municipal, Ernestina Hernández Guzmán.



Este año, la Tesorería inició la recepción de pagos el 2 de enero y tiene una meta de recaudación de 195 millones de pesos, mismos que serán destinados a las áreas prioritarias, como Seguridad Pública, Obra Pública y Servicios Públicos.



“Se ha visto un poco afectado comparado con el año pasado, hay una diferencia de alrededor de 400 mil pesos, yo lo atribuyo principalmente al incremento del combustible definitivamente”, refirió.



Hernández Guzmán comentó que las alzas en los precios del combustible podría afectar el cumplimiento de las metas municipales, ya que algunos irapuatenses podrían no pagar el impuesto por falta de recursos.



Destacó que el Gobierno local mantiene finanzas sanas, gracias a que el año pasado se superó la meta por 17 millones de pesos en el pago del predial, y que al cierre del 2016 esperan obtener un remanente de recursos, que sería un soporte para los trabajos del 2017.



“Irapuato va a estar muy al pendiente de las finanzas del municipio (...) la recaudación fue buena, de acuerdo a lo presupuestado lo recaudado fue mayor, la austeridad fue otro de los factores que jugaron para que tuviéramos un cierre para amortiguar el problema del 2017”, refirió.



Continúa cobro a empresas



La Tesorera indicó que continúan con las gestiones para que empresas grandes y casas habitación en buenas zonas, a fin de que cumplan con el pago del predial antes de marzo, mes en el que inician los embargos.



Destacó que hasta el momento, los adeudos por este impuesto son de 45 millones de pesos a nivel municipal, y que no todo es adeudado por empresas, pues hay deudas de casas de interés social.



“Las grandes empresas que no han pagado, creo que es justo que paguen este impuesto, para que nos ayuden a que los irapuatenses tengan luz, seguridad”, refirió.