Arde pastura en granja; era de Policía Montada

Unas 5 mil pacas de pastura para caballos fueron consumidas ayer por un incendio en una de las bodegas de la granja "La Charca", ubicada a un costado del fraccionamiento Colinas del Río, al poniente de la ciudad.



En el incendio que ocurrió alrededor de las 2 de la tarde no se reportaron personas lesionadas.



Un mando de Policía Municipal, quien pidió el anonimato, dijo que el lugar es propiedad de del ex director de Tránsito Municipal, Alfredo Torres Nora, y que el alimento que se quemó es propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que la granja es la encargada de ofrecer el resguardo, alimentación y limpieza de los caballos de la Policía Montada.



"Sabemos que el municipio le entregó (a la granja) como un tipo de concesión para darle limpieza, alimento y crianza a los caballos de Policía Montada. Se le paga a un particular. Inclusive, los compañeros no entran, les entregan los caballos en la entrada y cuando regresan con ellos, los mismos empleados los reciben", relató el mando policiaco.



El departamento de Comunicación Social de la Secretaria de Seguridad Ciudadana confirmó que la granja es propiedad del ex director de Tránsito y que se le paga para el resguardo y alimentación de los caballos de Policía Montada.



Trabajadores de la granja señalaron que el incendio se generó luego de que vecinos del fraccionamiento comenzaron a quemar basura y pasto seco ubicado alrededor de la granja.



Para sofocar el incendio en una de las bodegas, acudieron elementos de Bomberos y personal de Protección Civil.



Al lugar también llegó el director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, quien se encargó de coordinar el trabajo para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse en toda la granja.

El Plus: Para sofocar el incendio se usaron dos motobomba y dos pipas, una de ellas, propiedad de Japami.