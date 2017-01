Mueven el juego ante Irapuato, de 2a.

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

El horario del partido ante La Trinca Fresera del Irapuato en juego de la jornada 1 que se jugara en el estadio Sergio León Chávez, será a las 3 de la tarde y no a las 4 como estaba anunciado en el calendario de Segunda División Profesional.



Este martes en las oficinas del Club Irapuato, se confirmó que ese duelo sufre solo el movimiento de hora para no tener problemas en cuanto a que oscurezca. Asimismo, se reiteró que no procedió la solicitud de cambio de fecha.



Cabe destacar que, en el portal de www.segundadivisiónfmf.org.mx, la jornada uno marcaba como receso para los freseros de Irapuato por la mañana; sin embargo, en las mismas oficinas de la Trinca se informó que en breve se haría oficial sobre el horario del partido y confirmación en el S ergio León Chávez.