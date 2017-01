OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

El juvenil Osvaldo Rodríguez quiere la titularidad con León y va sin miedo a enfrentar a sus ex compañeros Tuzos.

Después de vivir momentos complicados en su primer semestre con la Fiera, ahora quiere aprovechar la oportunidad que le da el cuerpo técnico esmeralda para quedarse con la titularidad por la banda izquierda.

"Gracias a Dios se presenta esta oportunidad, me encuentro muy motivado de poder trascender, tener mis primeros minutos con el equipo, me siento muy apoyado por el cuerpo técnico y por mis compañeros, creo que es un plus para dar lo mejor de mí si se presenta", comentó.

"Tuve una temporada siendo paciente y ahora que se presenta la oportunidad es para tomarla y no soltarla", aseguró.

Para el duelo de la primera jornada en el que Osvaldo se perfila como titular y al ser contra sus ex compañeros de Pachuca, está convencido de que conocerlos puede ser una ventaja para él.