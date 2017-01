Se unen Rayados y Tigres por gasolinazo en NL

EL UNIVERSAL Publicada el

En una situación inédita dada la rivalidad deportiva que por décadas ha existido entre ellos, al grado de que algunas ocasiones ha brotado la violencia, los aficionados e integrantes de las barras de los equipos Tigres y Rayados (Libres y Locos y la Adicción) participarán unidos por primera vez para protestar en contra del “gasolinazo” que traerá un encarecimiento de la canasta básica, y rechazar un inminente incremento en las tarifas del transporte urbano.



La convocatoria lanzada a través de las redes sociales, utiliza entre otras frases, los eslóganes de las dos aficiones: “#hagamoshistoria #untigrenuncadejasoloaotrotigre #enlavidayenlcacancha #mexicanosunidos”.



Se expone en la invitación: “hola hermanos aficionados y barras de Tigres y Rayados, este evento es para protestar contra el gobierno de manera pacífica, por los aumentos en gasolina, transporte, y por ende, a los productos de la canasta básica”.



La manifestación, se asienta, será cien por ciento familiar y lo que se busca “es mostrar que cuando se trata de nuestros derechos, no hay colores o camisas que nos separen, porque la gente de Nuevo León y de México, está harta de los abusos del Estado”.



Asimismo, informa que la manifestación será el jueves 5 de enero, a las seis de la tarde, partiendo de la plaza de Colegio Civil, para terminar en la Gran Plaza, donde el mismo día buscarán confluir en el para salir en cuatro caravanas de vehículos desde diversos puntos de la zona metropolitana, dos de ellas desde los estadios de los mencionados equipos, además de una marcha de usuarios del transporte que saldrá del Mercado Juárez.



“Sera épico, el mundo volteará a ver a México, en especial a Monterrey, Nuevo León” pues, se dice en la invitación, “de manera pacífica el gobierno escuchará a una sola voz; ¡Ya basta de corrupción y #NoMásAumentosAlTransporte #NoalGasolinazo”.



En un video, un joven enmascarado “por razones de seguridad”, flanqueado por los escudos de Tigres y Rayados, pide que ambas aficiones vayan con la camiseta bien puesta, pero solicita que no haya rivalidades, de que un equipo fue campeón y el otro no calificó.



“Eso hay que dejarlo atrás, nos estamos uniendo por primera vez”, pues afirma, los aumentos en la gasolina y el transporte “nos afectan a todos”.



Dijo el joven no entender por qué en años anteriores “no habíamos alzado la voz” y comentó que tal vez las autoridades “piensan que estamos pen...”. Al mismo tiempo criticó que el gobernador Jaime Rodríguez haya faltado a su promesa de reducir la tenencia, con un nuevo ofrecimiento de que la quitará en 2018, “y así se la irá llevando”.



En la portada del evento aparecen abrazados un tigre y un rayado, junto a la imagen amplificada de una bomba de gasolina con el símbolo del "No permitido", un círculo rojo con una línea recta del mismo color que lo divide por la mitad.





Por otro lado, una docena de activistas encabezados por el dirigente de la agrupación Ciudadano Empoderado, Pedro Rodríguez, realizaron una “clausura simbólica”, de las cajas de la tesorería estatal, que se localizan en el Pabellón Ciudadano, frente al Parque Fundidora, a fin de pedir a la población que no pagara su tenencia.



Sin impedir el funcionamiento de las instalaciones, Rodríguez expuso que el gobernador Jaime Rodríguez está engañando a la población, pues afirmó que este año se otorgaría un descuento de 30 por ciento a la tenencia, adicional al 20 por ciento que se aplicó en 2016, pero en cambio mantuvo el mismo cobro, y en ese momento comprobó que varias personas que el año pasado pagaron 500 pesos por el refrendo de vehículos, ahora pagaron 1,100 pesos.



“Ciudadano que estás aquí, te invito a que te unas a la desobediencia civil, hazte el favor a ti y a Nuevo León y no pagues el día de hoy, que el poder aprenda a mandar obedeciendo, porque con tantos aumentos que se han dado y los que vienen, te están mandando a la miseria”, señaló Rodríguez.