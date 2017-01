Se oponen a restricción en calle 'primaria'

ANDREA MURILLO Publicada el

Más de 20 comerciantes de Mariano Escobedo se reunieron esta mañana para protestar en contra de la nueva modalidad de Tránsito, que prohíbe estacionar vehículos sobre el bulevar.

A las 6 de la mañana de ayer agentes de Tránsito colocaron conos y algunos discos de "No Estacionarse", además los elementos hacen guardia sobre la avenida para quitar inmediatamente a los automovilistas que pretenden dejar su vehículo estacionado. Habitantes y vendedores con más de 30 años de comercio proponen a la Dirección no permitir que la gente se estacione en horas pico pero no todo el día.