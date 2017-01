“Antes de empezar hablar…”

RICARDO ESPINOSA Publicada el

“Antes de empezar a hablar, permítanme decir unas palabras…” dicen que así empezó un político su discurso, aunque lo que no dicen es el nombre de ese ilustre personaje.



De todas maneras eso nos ha hecho recordar las frases cursis, ridículas o cínicas que han dicho prominentes políticos mexicanos, especialmente los que han ocupado la silla de la Presidencia, como es el caso de Don Adolfo Ruiz Cortines quien subió a esa anhelada silla cuando tenía 63 años. Por todos lados surgieron las críticas por su edad avanzada a lo que él contestó: “Me eligieron para presidente, no como semental”



Porfirio Díaz que se eternizó en el poder y eso detonó la Revolución de 1910, dicen que dijo una vez: “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Otra frase tristemente célebre de Don Porfirio es la que dijo cuando se descubrió un complot en Veracruz con el que planeaban tumbarlo de la famosa silla. El viejo ladino mandó un telegrama al gobernador veracruzano que había atrapado a los opositores y el texto sólo decía “Mátalos en caliente”.



Una frase famosa de Álvaro Obregón es, refiriéndose al propósito de sobornar a unos militares que le estaban haciendo “el caldo gordo”, “Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos” tomando en cuenta que en esa época 50 mil pesos eran toda una gran fortuna.



A Miguel Alemán Velasco, Gobernador de Veracruz, le avisaron un día que se estaba quemando el mercado Hidalgo en ese puerto y el señor se quedó taaan tranquilo. Luego le preguntaron “Sr. Gobernador, ¿ya fue usted al lugar del incendio?” y Miguelito contestó con mucho cinismo: “Soy gobernador, no bombero”.



Sócrates Rizzo fue gobernador de Nuevo León y cuando le preguntaron como iba la obra pública en el estado dijo: “Estamos trabajando las 24 horas del día y parte de la noche”.



El casi eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, dijo una vez que “el que se mueve no sale en la foto” y Luis Echeverría hizo famosa aquella frase que le atribuyen: “No nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario”.



Mario Marín, el gober precioso, cuando le mostraron grabada una conversación con el empresario Nacif dijo: “Es mi voz, pero no soy yo”.



El expresidente Vicente Fox con sus frases pintorescas podría dar material para varios libros, como cuando le dijo a Fidel Castro: “Tú nomás comes y te vas” o cuando lo felicitó el Rey de España, Don Chente, en lugar de dirigirse a Su Majestad, le dijo: “Gracias, mi Rey”



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Oscar Donat pregunta: ¿Es correcta la frase “para que esté sabido”.



RESPUESTA.



Creo que no. Mejor sería decir “Para que se sepa, o para que quede bien establecido…”



AHORA PREGUNTO:



En alguna parte habrá usted oído la palabra tejemaneje. Le pregunto originalmente ¿Qué es el tejemaneje?



a.- Un estilo de tejido



b.- Una forma de conducir



c.- Una ruta a seguir



d.- Una serie de enredos



RESPUESTA



d.- Tejemaneje se le llama a una serie de enredos con los que se pretende conseguir algo.

Frase de Emiliano Zapata para terminar: es mejor morir de pie que vivir de rodillas ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

