ASTERISCOS *** ENOJO SOCIAL

*** ENOJO SOCIAL



Es natural que a cada incremento a la tarifa del transporte le derivan protestas, la diferencia es que ayer fueron dos y con una convocatoria que no se recuerda en otras por igual motivo. La molestia es latente.



*** EL NO HABÍA DE OTRA



El líder transportista, Daniel Villaseñor, y el alcalde Héctor López salieron ayer, cada uno por su lado, para dar un mensaje similar: que hay decisiones dolorosas que tomar, pero son necesarias.



*** A DARLE PRISA



El Municipio tiene que darse prisa en cumplir con las obras para echar a andar la 4ta. etapa del SIT, que prometieron para junio. Hay paraderos de Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos que faltan por arrancar.

***NO SOMOS LOS MALOS



Los transportistas insisten en no aparecer como los malos de la película. Ayer, día en que hubo dos protestas por las tarifas, una de los adultos mayores que reclaman la gratuidad y otra en lo general en contra del incremento, el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, convocó a la prensa para repetir sus argumentos y “ganar” un espacio en medios junto a las notas de reclamos.



*LE PONEN SENTIMIENTO



No había un anuncio nuevo que dar ayer, sólo insistir, todas las veces que puedan, que el incremento en los costos (principalmente el combustible y el tipo de cambio peso-dólar) no dejó otra alternativa. Fue cuidadoso en no descalificar las protestas, dice que las respeta, y luego lanzó una petición y frase ‘sentida’: “Esperamos solidaridad de los leoneses...es muy triste, pero eso está fuera de nuestro alcance”.



*LOS COMPROMISOS



Villaseñor Moreno apareció solo, sin Eduardo Dorado, dirigente del otro bloque empresarial, el de la Alianza de Transportistas Urbanos de León, con quien el día que se aprobó el incremento ofreció una conferencia de prensa. Daniel resumió los acuerdos publicados el 29 de diciembre en el Diario Oficial.



*A CUMPLIRLOS



Dorado Navarro hace unos días declaró que con el nuevo incremento al combustible las tarifas ya quedan rebasadas y habría que pedir ¡otro ajuste! para cumplir con nuevas unidades para la etapa 4. Villaseñor fue más cuidadoso en ese tema, incluso dijo que los incrementos ya estaban previstos, que van a cumplir con los compromisos pactados y no es tiempo de “futurear” en escenarios inciertos.



*TRÁNSITO, VAYA RETO



Pero el llamado más enérgico del líder transportista fue para Tránsito, que dirige Ricardo López, simplemente advierten que no habrá plan ni inversión que sirva para mejorar la frecuencia del servicio si no les liberan todas las vialidades primarias en las que hoy se estacionan. Y hacerlo, será titánico.



*HÉCTOR, LA MEDICINA



En el mismo tono de intentar mostrar empatía social fue el discurso del alcalde Héctor López, al recordar a los Mártires del 2 de Enero, no citó el alza a la tarifa pero dijo: “Hay decisiones que son dolorosas pero necesarias, como la medicina, a nadie nos gusta, pero es necesaria tomarla a tiempo...”.



*LA ENFERMEDAD



“...Pero más que preguntarnos sobre los disgustos de la medicina, debemos cuestionar sobre las causas, y a ello estamos comprometidos para atender las raíces de los problemas y no solamente las causas”, dijo. El Municipio ya promueve un spot en medios en el que presume las bondades que tiene el SIT.



*CUARTA ETAPA



Uno de los grandes compromisos de ambas partes, Municipio y transportistas, es la cuarta etapa del SIT. La microestación de Hidalgo, que hubo que rediseñar por las protestas de ambientalistas, camina a 20%, hay tres paraderos a más del 80% y un tramo del corredor Hidalgo listo, pero faltan obras clave.



*APRETAR EL PASO



Por licitarse están tres paraderos más en el bulevar Hidalgo y seis en el Adolfo López Mateos, además de las obras del corredor Hidalgo en el tramo de Campestre a Malecón del Río. El recurso ahí está y Obra Pública alista los concursos con el compromiso de terminar todo el primer semestre de este año.

***CHAURAND,



LIGAS MAYORES



El priísta celayense Carlos Chaurand Arzate fue electo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tres años. El ex diputado y ex senador tomó distancia de la grilla local de la que participó por muchos años y ahora encontró recompensa en un cargo de primer orden de importancia.

***PRI Y EL GASOLINAZO



El diputado local y dirigente estatal del PRI, Santiago García López, salió del receso navideño para firmar un desplegado en prensa, en el que fija una posición respecto al aumento a la gasolina. Para empezar el político dice entender el impacto psicológico y económico de esta impopular medida, y luego hace uso de los argumentos técnicos posibles para decir prácticamente que no había de otra.



*A RESIGNARSE



El Presidente del Comité Estatal del PRI le dice al “pueblo de Guanajuato” que no se aumentó la gasolina, sino que se eliminaron los subsidios, proceso que comenzó con el PAN en el 2010. “El precio de la gasolina era artificial y el aumento se debe al incremento al alza del dólar y el costo del petróleo”.



*MENSAJE QUE PESA



Que la reforma energética ofreció bajar costos de electricidad y de gas natural, pero no de la gasolina. No obstante, la razón que pueda o no tener la defensa tricolor, las redes sociales se inundan del mensaje de Año Nuevo en enero 2015 cuando el presidente Enrique Peña Nieto expresó “ya no habrá gasolinazos”. Un aumento de 20% en Premium y 14% en Magna no lo explicarán con lecciones de macroeconomía.



*GOLPE A MÁRQUEZ



Santiago García cierra con un “rozón” al gobernador Márquez al acusar ineficiencia en la lucha contra el robo de combustible que pone a la entidad como un “paraíso de los huachicoleros, cuya acción delictiva también ha contribuido a que suba el precio de los combustibles”. Y no le falta razón en el fracaso del combate a este delito, pero “escupe para arriba”, pues es un tema de competencia federal.

La lucha contra el rezago educativo

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que preside Rocío Rozada, se reunió ayer en privado con el gobernador Miguel Márquez para exponer resultados y revisar los proyectos para este año. Destacaron como logro principal el que el estado de Guanajuato avanzó siete lugares en el ranking nacional en lo que toca al combate al rezago educativo, pues en el año 2012 ocupaba el último lugar. Recordaron que en días pasados se entregaron 117 mil certificados de secundaria a jóvenes y adultos.