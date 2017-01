Dos amigos

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

Un empresario mexicano llega a un bar en una ciudad multiétnica en Estados Unidos y reconoce a dos de sus amigos, un cubano naturalizado que tiene una tienda de artículos de regalo y un norteamericano que comercia en artículos deportivos. Se conocen desde hace décadas y comienza una charla. El mexicano les pregunta: “¿Por quién votaron?”.



Sin la menor duda los dos dicen que por Trump. El mexicano se enoja y los regaña, “¿Cómo pudieron votar por ese tipo que desprecia a los mexicanos y a los latinos?”. Un tanto apenados le dicen que no es nada personal, que el programa de Trump los convence.



Muchos norteamericanos son pequeños empresarios que pagan hasta el 35% de sus ganancias en impuestos. Trump prometió bajarlos al 15%. Así de sencillo. Que pueda cumplir su promesa está por verse, pero consiguió sus votos.



Poco les importó que el candidato fuera misógino, racista, mentiroso y poco informado en temas de política internacional. No les importó que insultara a minusválidos ni ofendiera a familias de héroes de guerra. El número 15 les atrajo más.



Trump también prometió bajar el impuesto a las utilidades de las empresas norteamericanas retenidas en el exterior. Una cantidad que puede rondar los 3 millones de millones de dólares. Si una parte de ese dinero regresa a la economía norteamericana, tendrán recursos para hacer las inversiones prometidas en infraestructura, los bancos aumentarían sus fondos al tiempo que secarían a los bancos internacionales donde está estacionado el dinero.



El Consejo Coordinador Empresarial pide lo mismo al Gobierno mexicano, dar incentivos fiscales, dar amnistía a los recursos invertidos en el extranjero. También piden la depreciación inmediata de los activos, como era antes. Temas que alientan la inversión de las grandes empresas.



Lo único que no podemos hacer es cruzar las manos ante el fortalecimiento del dólar y el empobrecimiento de la población. La medida de subir las tasas de interés para evitar la devaluación y la consecuente inflación puede estrangular aún más la economía y hacernos caer en recesión.



La última ocasión que Hacienda quiso facilitar el retorno de capitales fue un fracaso. Uno de los requisitos era que se harían públicos los nombres de los empresarios, políticos o ahorradores cuando regresaran su dinero. Nadie quiso que lo exhibieran.



Sólo después de la filtración de los Panama Papers, los empresarios estuvieron dispuestos a negociar con Hacienda. Ya no tenían para dónde hacerse. Hacienda recuperó más por esa publicación que por la oferta anterior.



¿Cuánto dinero de mexicanos está invertido en el exterior? Nadie sabe a ciencia cierta, pero pueden ser más de 100 mil millones de dólares. Si Hacienda lograra, por incentivos o por las malas que regresaran al País, el dólar volvería a 18 pesos, la gasolina bajaría de precio y habría recursos en los bancos para invertir. El problema es que los políticos como Javier Duarte y miles más, tienen recursos por todo el mundo. Sería un desastre para la clase política mexicana ventilar esas cuentas.



Otro problema es que ya surge el temor de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia. Tal vez él tenga que anunciar como Trump, incentivos a la inversión, como lo prometió ya para la franja fronteriza. Si se gana a los empresarios, será el próximo Presidente de México.