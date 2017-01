Molesta gasolinazo a campesinos y bloquean carretera

JULIETA ORTIZ | IRAPUATO, GTO. Publicada el

Para exigir que baje el precio de la gasolina, integrantes del grupo Fuerza Campesina Guanajuatense de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) cerraron la carretera federal 90 Irapuato-Abasolo, generando caos vial y enojo de los conductores.



Alrededor de la 1:30 de la tarde, más de 30 campesinos cerraron ambos carriles de la vialidad, a la altura del entronque a Cuerámaro, con camionetas y tractores, lo que generó una fila de más de 7 kilómetros de automóviles, una ambulancia y tráileres.



Víctor Arellano Torres, dirigente estatal de Fuerza Campesina Guanajuatense refirió que además de rechazar el aumento de gasolina y diesel, exigen que se haga efectivo el subsidio en combustible para los agricultores, que es de 3.18 pesos menos en Magna y 3.58 en diesel, por parte de Sagarpa.



“Con nuestros salarios la verdad no alcanzamos a subsistir, nos manifestamos de una manera pacífica para tratar de dar a conocer al Gobierno que no estamos de acuerdo en la Reforma Energética que ha generado un gran complot, porque afecta la economía de nuestros hogares”, destacó.



Arellano Torres indicó que hasta el momento todo quedó en papel y no se ha visto el apoyo de las autoridades federales, que publicaron el subsidio en el Diario Oficial de la Federación a finales de diciembre del 2016.



Destacó que si al 31 de enero no tienen respuesta o apoyo por parte de las autoridades federales, la asociación saldrá a manifestarse en la Ciudad de México y continuarán con los bloqueos carreteros en la entidad.



Durante el bloqueo carretero, los conductores bajaron de sus vehículos para encarar a los manifestantes y a los elementos de Policía Federal y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes acordaron permitir el bloqueo pero sólo por 15 minutos.



Hubo varios conductores que incluso con groserías, intentaron mover a los manifestantes, y señalaron que las exigencias deben llevarse ante el Gobierno y no afectar a los ciudadanos que circulan por las carreteras.



Trascurridos más de 25 minutos, Adrián Chino Alcaráz, jefe de la Policía Federal en Irapuato abrió la circulación en ambos carriles, para tardar alrededor de media hora en regularizar el tráfico en la zona.

Cierran vialidad a la altura de laguna larga



Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Guanajuato, cerraron la carretera federal 90 en el tramo La Piedad-Pénjamo a la altura de la comunidad Laguna Larga, en protesta por el alza a las combustibles.



Dijeron en la manifestación que no había quien la encabezaba, pero repudiaban el alza a los combustibles, en diferentes pancartas arremetían contra la decisión de Enrique Peña Nieto por el aumento a los combustibles, el algunas de ellas le recordaban el 10 de mayo.



Algunas de las leyendas en las mantas de los manifestantes señalaban: “Unidos con AMOTAC en contra de tanta corrupción y ahora con su nueva ley BUD no estamos de acuerdo con la chatarrización ya estamos hasta la ma.. de todo”.



Otra de la manta decía: “Compañeros de AMOTAC y no pertenecientes a AMOTAC necesitamos de su apoyo, ya que a todos nos une el dolor y el alza de los combustibles y ahora de refrescos nos dan el año modelo y nosotros como transportistas somos familias pobres y no podemos cumplir con los caprichos, ATTE AMOTAC”.



“El peor enemigo de un Gobierno corrupto en un pueblo oculto, despertemos México”, “No al gasolinazo 2017”, “México debe estar liberado de esta maldita rata, renuncia Peña Nieto”, “El pueblo exige tu renuncia Peña Nieto”, entre otras.



Eran más de 50 personas quienes mantenían el cierre de la carretera en ambos sentidos, aunque con la llegada de los elementos de la Policía Federal, y luego de una llamada los manifestantes decidieron abrir un carril de cada lado, para permitir el paso de vehículos chicos y de camiones de pasajeros, el resto continuaba varado.



Algunos de los automovilistas que conocían vías alternas, decidieron meterse entre brechas para poder librar el bloqueo y tomar de nueva cuenta la carretera para poder continuar rumbo a su destino.