Conago se reunirá con Meade por gasolinazo

EL UNIVERSAL | Carina García, Suzzete Alcántara y Alberto Morales / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) confirmó que el 9 de enero se reunirá con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para recibir una explicación en torno a las alzas a los precios de las gasolinas y el diesel.



En tanto, las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión perfilan la consolidación de un bloque para revertir la decisión de flexibilizar el mercado de la gasolina y poner fin al incremento del costo en todo el territorio nacional.



Tras la demanda planteada el 28 de diciembre por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, para que la Conago se reúna con Hacienda, el organismo cúpula de los mandatarios acordó el encuentro a realizarse en la Ciudad de México para analizar la apertura del mercado de expedición y venta de gasolinas y diesel a sociedades privadas, el calendario y los precios máximos.



“Estamos acordando formato y lugar para tratar el tema”, expresó en un comunicado la Conago, cuyo presidente en turno es el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.



En la Cámara de Diputados las bancadas de oposición consideran en su agenda legislativa una serie de iniciativas encaminadas a reducir 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para disminuir el costo de la gasolina sin afectar las finanzas públicas.



Las bancadas del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano aseguraron a EL UNIVERSAL que darán batalla para reducir el malestar ciudadano y que los impuestos recabados vayan directo a las empresas del Estado (Pemex y CFE), no a las arcas del gobierno federal.



Coincidieron que al reducir 30% o 50% el IEPS las finanzas públicas no se ven afectadas, puesto que cada año genera un superávit, pero en caso de ser así, irían por hacer recortes al gasto corriente, empezando por los recursos del gobierno federal, como publicidad y salarios.



Las iniciativas serán presentadas en el próximo periodo ordinario que arranca en febrero, aunque también consideran hacerlo desde la Comisión Permanente del Congreso, que se encuentra instalada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su fracción insistirá en que se reduzca 50% el IEPS, tal como lo hicieron durante la discusión de la miscelánea fiscal en noviembre pasado, como parte del paquete económico 2017.



El vicecoordinador blanquiazul, Federico Döring, añadió que al reducir 50% el IEPS a la gasolina y el diesel en automático disminuiría su costo 30%, dinero que además dejaría de entrar al gobierno federal.



El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, señaló que el próximo jueves 5 de enero presentarán una iniciativa y punto de acuerdo para plantear el alto al alza de los precios de los combustibles.



“En esencia plantearíamos que se difiera la liberalización de precios hasta que haya condiciones y que se disminuya el IEPS para que el incremento actual se anule en forma importante y sin afectar las finanzas públicas. También vamos a insistir en disminuir el gasto suntuario, que se revisen salarios de la alta burocracia y se ajusten al alza la tasa del ISR para sueldos mensuales mayores de 200 mil pesos”, afirmó.



El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dijo que en 2016 la Secretaría de Hacienda recaudó más de 32% de lo esperado en IEPS a gasolinas; es decir, que para noviembre de 2016 tenían recaudados 263 mil 545.6 millones de pesos, por lo que la estimación para el cierre de 2017 es que se recaude 37% más de lo previsto en IEPS a hidrocarburos.



El diputado Vidal Llerenas (Morena) aseveró que su fracción va a proponer la eliminación del IEPS, porque fue la única que votó en contra de la minuta del Senado el pasado 29 de octubre de 2015, la cual incluía la banda de gasolinas.



El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños (PAN), exigió al gobierno federal revisar el reciente incremento a los precios de las gasolinas y el diesel, porque ha generado múltiples expresiones de malestar e inconformidad en la sociedad.



“Tiene razón la ciudadanía en estar molesta y todas las formas de protesta son consecuencia de una política fiscal abiertamente insensible que no estimula la economía, sino que castiga cada vez más y más a los que menos tienen. Me pongo del lado de los habitantes del país en estos momentos difíciles”, dijo.