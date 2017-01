‘Consume’ el gasolinazo alza salarial

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El alza en la gasolina afectará directamente a la población de menores ingresos y se comerá el aumento al salario mínimo que entró en vigor a partir del 1 de enero, señaló Miguel Reyes, director del Observatorio del Salario.



Estimó que el efecto por el incremento de los combustibles llegará principalmente a los productos perecederos de la canasta básica alimentaria porque presionarán al sector transporte y autotransporte de mercancías y de personas.



Cabe recordar que en diciembre se otorgó un incremento de 9.58% al salario mínimo, con dos componentes: uno de 3.9%, al tomar como referencia la inflación esperada, y otros cuatro pesos adicionales, de tal forma que éste se fijó en 80.04 pesos diarios.



No obstante, el alza a los combustibles erosiona este beneficio.

Afectación y percepción



“El impacto directo en la inflación promedio puede ser entre 1% y 4%. Con ello, se comería de inmediato el aumento de 3.9% al salario mínimo. El impacto potencial que podría haber tenido en el mercado interno el aumento al salario mínimo, se reduce prácticamente a la mitad”, señaló Reyes.



Añadió que en términos de la percepción de la población general y trabajadora, el aumento a las gasolinas, generará la impresión de que no hubo aumento real ni al salario mínimo, ni al salario promedio.



El experto anticipó que si los pronósticos de inflación rondan entre 3.9% y 4.9%, por los aumentos a la gasolina el poder adquisitivo real promedio de los salarios, en el mejor de los casos, no se movería.



Sin embargo, en el peor, podría perder entre 1% y 4% real.



“El incremento podrá ser trasladado de inmediato a productores que tengan poco margen de maniobra en sus costos y márgenes de ganancia. Quienes pueden absorberlo son grandes industrias y corporaciones, cuyos costos pueden ser compensados por el abaratamiento en otro tipo de insumos”, consideró.



Sin embargo, afirmó, en alimentos perecederos, del campo y agroindustria no se podrá compensar el impacto en fletes o transportes, reflejándose en el precio de productos como jitomate, cebolla, chile, maíz, frijol, lenteja, arroz y frutas de temporada.

Para hacer frente a Trump



Además, opinó que si se quiere tener un mercado interno sólido ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, se debe fortalecer no sólo el salario mínimo sino el de todos los sectores y ramas industriales.



“Deberían subirse los salarios y vincularlos a la productividad, bajar o mantener tasas de interés, eliminar el IEPS y disminuir el gasto corriente del Gobierno”, dijo.

Los más afectados: Pequeñas empresas y asalariados no podrían mitigar el golpe del aumento en precios de gasolinas, ni el efecto dominó que desencadene, como sí lo lograrían grandes industrias y corporaciones.