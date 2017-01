Gabinete reanuda actividades tras festejos decembrinos

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

En medio de la crisis que ha ocasionado en el país el desabasto de gasolina y el incremento en el precio de los combustibles, 10 secretarios de Estado e integrantes del gabinete ampliado del presidente Enrique Peña Nieto se reincorporaron a sus actividades a partir del lunes.



Tal como lo adelantó EL UNIVERSAL en su columna “Bajo Reserva”, el presidente Enrique Peña Nieto retomará su agenda pública de actividades entre el 4 o el 5 de enero tras haber suspendido los eventos el pasado 23 de diciembre para tomarse unas vacaciones de dos semanas, las más largas que ha tenido desde que ganó las elecciones en 2012.



De acuerdo con sus colaboradores, a partir del lunes retomaron sus actividades en sus oficinas los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; Educación Pública, Aurelio Nuño; Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Salud, José Narro Robles; Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Economía, Ildefonso Guajardo; y el director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, quienes tendrán, en su mayoría, actividades y reuniones privadas para el resto de la semana.



El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribeña, no descansó ante la situación por el desabasto y el “gasolinazo”.



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo actividades públicas hasta el 23 de diciembre y todavía fue a la oficina la semana pasada; se tomó “unos días” pero no se fue las dos semanas completas para festejar Navidad y fin de año.



El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, hizo “home office” puesto que no dejó de trabajar aunque lo hizo desde casa, aseguraron colaboradores que la empresa se “mantuvo muy activa”.



En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, personal de Comunicación Social desconocía si el titular Alfonso Navarrete Prida había regresado; y en la de Agricultura, Ganadería y Pesca no tomaron la llamada mientras que campesinos se manifiestan en todo el país para protestar por el desabasto y el incremento en los precios del petróleo.