Garantizan en CDMX derecho a protesta por “gasolinazo”

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Patricia Mercado, secretaria de Gobierno local, informó que la Ciudad de México está preparada para hacer frente a las posibles nuevas manifestaciones que se presenten en contra del aumento al precio de la gasolina y consideró que éstas, hasta el momento, han sido pacíficas y no han causado problemas graves.



Mercado argumentó que la dependencia a su cargo y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México están listas para "garantizar el derecho a la protesta, que en esta ciudad es un derecho muy cuidado".



En entrevista con Juan Manuel Jiménez, en Noticias MVS, la titular de la Secretaría de Gobierno capitalina comentó que el día de ayer lunes, en la CDMX "tuvimos 35 expresiones públicas diversas en muchos puntos de la ciudad".



Según información de la funcionaria, "sólo en una entró seguridad pública porque eran seis personas" que portaban petardos en una gasolinera, situación en la que "el diálogo no es posible, no pueden estar así con este material, el riesgo puede ser mayor".



Patricia Mercado adelantó que las autoridades capitalinas esperan nuevas protestas, ya que a través de redes sociales, personas están convocando a expresar su molestia ante el “gasolinazo”.



La secretaria de Gobierno informó que estas movilizaciones, en su mayoría son convocadas por "organizaciones, ciudadanos, no tanto partidos políticos".



En cuanto a los automovilistas y transeúntes que argumentan ser afectados por los bloqueos y marchas, Mercado dijo que "estamos dialogando con quienes se expresan; nos corresponde garantizar el derecho a la protesta pero al mismo tiempo la convivencia de esta protesta con el derecho al tránsito: el derecho de la gente a llegar a su trabajo, de llegar a la escuela, de llegar a su casa…".



La funcionaria detalló que su equipo trabaja para garantizar "los derechos de todos" y que el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, está al pendiente "para que no se le pase la mano a nadie".



"El derecho a la protesta, como todo derecho, tiene su límite", agregó Patricia Mercado.



La titular de la Secretaría de Gobierno explicó que la molestia por el aumento a la gasolina "es un diálogo con el gobierno federal", por lo que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, "está pidiendo que el Presidente dé una explicación a los gobernadores de los estados, a fin de poder dar una posición".



En cuanto al tema del posible aumento de precio al transporte público, la secretaria de Gobierno explicó que éste depende de "decisiones delicadas" y confesó que aunque las autoridades entienden el problema de los prestadores de servicio y no hacen "oídos sordos" a sus peticiones, también se tiene que cuidar "la economía de la gente".