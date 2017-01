Sube todo menos el salario

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Con un bloqueo en la gasolinera situada en calzada de Tlalpan, a la altura de General Anaya, un centenar de personas protestó contra el aumento de la gasolina.



"Ya estamos hartos de que el gobierno esté abusando del pueblo, no se vale que aumenten la gasolina y el salario mínimo sea tan miserable", comentó Luis, uno de los manifestantes.



Desde las 9:00 horas de este martes comenzó la movilización en este punto, al mismo tiempo se generaron otras protestas en gasolineras de la calzada de Tlalpan.



“La gasolina es necesaria no sólo para los automovilistas, sino para todos, es necesaria para transportar alimentos y también para el transporte público y con este aumento no tardan en subir todo, ya empezaron con la luz", indicó otro de los manifestantes.



Para Javier este incremento es irracional, "México es un país petrolero y es ilógico que cada vez nos aumenten el costo. En otros países la gasolina es de mejor calidad y es más barata. El gobierno mexicano sólo se está burlando de nosotros".



Agregó que el seguirá participando en todas las protestas que se realicen en la ciudad, hasta que las autoridades se retracten del alza.