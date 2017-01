Menor de dos años salva a su hermano atrapado en mueble

REDACCIÓN Publicada el

Se difundió un video en YouTube, en el que dos hermanos gemelos se encuentran jugando en un mueble con cajones, pero por el peso, cae sobre uno de ellos.

En el video de dos minutos, difundido por Kayli Shoff en YouTube, se percibe al par de hermanos queriendo subir por uno de los cajones hacia la parte superior del mueble, cuando por el peso de ambos, cae.

Uno de los menores se salva, pero su hermano queda bajo éste, por lo que comienza a mover las piernas, intentando salvarse.

El otro menor comienza a ver qué puede hacer, mientras su hermano intenta salir de éste, pero sin lograrlo.

El niño que está a salvo intenta levantar el mueble haciendo presión sobre éste, pero no lo consigue, mientras el otro gemelo, mueve las piernas para poder salir. El primer menor pasa sobre el mueble, pero se puede ver que hermano comienza a llorar de la desesperación.

El hermano a salvo recorre el mueble para ver otras opciones, y lo empuja hacia adelante, haciendo que su gemelo logre salir de ahí, llorando.

La madre de los menores, Kayli, dio a conocer que el menor atrapado no presentó lesiones y no se percataron del accidente hasta que vieron la grabación de la cámara que está en su cuarto. Shoff agregó que no presentaron lesiones y difundió el video para hacer conciencia a otros papás del peligro que representan los muebles de gran tamaño.