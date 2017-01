Va Congreso en contra del legado de Obama

AGENCIA REFORMA | WASHINGTON Publicada el

Durante seis años, desde que recuperaron el control de la Cámara de Representantes, los republicanos acumularon una serie de propuestas de ley que no prosperaron por el bloqueo demócrata.



En su frustrada agenda figuraron iniciativas como que las regulaciones financieras no deberían tocarse, que los impuestos a las empresas deberían reducirse, que las clínicas Planned Parenthood tendrían que ser despojadas de fondos federales y que la Ley de Salud Asequible de Obama, conocida como Obamacare, debería ser revocada.



Ese bloqueo permanente que recibieron esas iniciativas, que se oponían completamente al proyecto del presidente Barack Obama, está por terminar, de acuerdo con The Washington Post.



Cuando el 115 Congreso entre en funciones esta semana, un Congreso en el que los republicanos controlarán ambas cámaras-, gran parte de esas propuestas compondrán la base de la que podría ser la agenda política más conservadora desde 1920.



Sin un Presidente demócrata que se oponga, sino un magnate que tomará posesión el 20 de enero, parece que dichas propuestas tienen prácticamente la vía libre.



Con esas propuestas legislativas ya examinadas y trabajadas por republicanos, aunque antes fueran rechazadas, la mitad del camino está prácticamente recorrido, sólo falta la firma de Donald Trump.



“Lo que le dije a nuestras comisiones hace un año fue: Supongamos que ganamos la Casa Blanca y el Congreso. Para 2018, ¿qué les gustaría haber logrado? Las negociaciones con la Administración Trump prácticamente serían poner las propuestas en una línea de tiempo”, relató el presidente de mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, en una entrevista en CNBC.

Resistencia: La líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, afirmó que los demócratas están listos para luchar con fuerza y proteger la atención de la salud y otras prioridades.

Despedirá su Presidencia donde todo comenzó



Barack Obama terminó el domingo sus últimas vacaciones como Presidente de Estados Unidos.



A su regreso, la Casa Blanca distribuyó un correo electrónico en el que el propio Obama anunció la fecha y lugar de su discurso de despedida como presidente.



Será 10 días antes de que deje formalmente la presidencia, el martes 10, en Chicago, la ciudad de adopción de Obama y donde construyó los pilares de la carrera política que hace ocho años lo llevó hasta la Casa Blanca, de la que ahora se despide.



“El martes 10 iré a casa, a Chicago, para pronunciar mi agradecido adiós a todos ustedes, incluso si no pueden estar presentes”, explicó Obama en su mensaje, que acompañó con una foto suya y de la primera dama, Michelle Obama, observando los icónicos rascacielos de la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, desde la orilla del lago Michigan. El País