A las órdenes de Rafa: Moi

Moisés Muñoz, arquero de Jaguares, comulga con la idea de Rafael Márquez de crear una asociación de futbolistas y se dijo dispuesto a colaborar con el capitán del Atlas.



“No he tenido oportunidad de platicar con Rafa, pero lo digo abiertamente, si necesita de mi ayuda, de mi cooperación, yo estoy al 100 por ciento, listo para ponerme a sus órdenes, de su lado”, expresó.



“Es importante que los futbolistas nos mantengamos unidos y podamos levantar la voz en el momento que sea necesario, entonces apoyo al 100 por ciento a Rafa”.



Tras su primer entrenamiento con Jaguares, el guardameta destacó que Chiapas fue su mejor opción para seguir activo.



“El equipo que mayor interés mostró fue Chiapas, el primero en acercarse y el que mostró un interés muy importante, sobre todo un reto nuevo para mí”, explicó.



“El tema de América ya lo cerré, ya tuve oportunidad de platicar, de hablar cómo fue, no quiero entrar en detalles porque la verdad es que no vale la pena, simplemente me tocó salir de la institución y agradezco todo el tiempo que estuve ahí, a toda la afición”.



Muñoz dijo que, en palabras de sus nuevos compañeros, los pagos están al día en la institución chiapaneca y espera no enfrentar estas dificultades extra cancha que han marcado al equipo en los últimos torneos.