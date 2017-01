Jolie y Pitt mantendrán en secreto información sobre su divorcio

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

La actriz Angelina Jolie está de acuerdo con Brad Pitt en que deben sellarse los documentos sobre su divorcio y disputa por la custodia de sus hijos.



Pitt solicitó en un par de ocasiones que no se dé a conocer información de su proceso, pues considera que se pone en riesgo la privacidad de los pequeños.



El portal “TMZ” asegura que en los documentos la abogada de Angelina, Laura Wasser, señaló que Brad Pitt está “aterrorizado de que el público sepa la verdad”.



“No hay duda de que (Brad) preferiría tener el caso completo en privado, particularmente dadas la detalladas investigaciones del FBI y el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares sobre abuso”, añadió la abogada.



Pitt señaló a Angelina el mes pasado por revelar detalles de sus hijos y comentó que la actriz no tenía un “mecanismo de autorregulación” para evitar que la información sobre la custodia saliera a la luz.



El pasado septiembre Angelina solicitó el divorcio del actor, con quien tuvo una relación durante más de una década.



La custodia de sus seis hijos ha sido el principal punto de conflicto entre ambos, pues Angelina no desea compartirla.