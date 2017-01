Tiene la belleza, no los recursos

EL UNIVERSAL Publicada el

El sueño de muchas modelos es representar a su país para el certamen de Miss Universo, pero Rosalba “Sal” García, Miss República Dominicana podría cortar su sueño de concursar, ya que no cuenta con fondos para hacer el viaje, por ello iniciaron una campaña para recolectar dinero.



A través de una carta, la joven explica que no ha podido reunir los 10 mil dólares necesarios, debido a que no ha conseguido patrocinio para su viaje.



Agrega que ha sido víctima de “bullyng” por la forma en que ganó el concurso y destaca que es de una familia de escasos recursos económicos, pero de muy buena formación.



Las concursantes tienen que reunirse el 10 de enero en Filipinas; el certamen se celebrará el día 29. Así, a través la página ‘Give Forward’ han emprendido la tarea de recaudar 10 mil dólares, de los cuales 7 mil 800 ya habían sido donados por dominicanos y extranjeros.

Se ve fácil verdad??? #missrduniverso2016 #missuniversojanuary29 #january29 #missuniverso2016 #salgarcia @missuniverse @missrduniverse @vmathinson Un vídeo publicado por Sal García (@salgarcia1) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 9:35 PST

Haciendo los retoques finales #salgarcia #missuniverso2016 #january29 #missuniversojanuary29 #missrduniverso2016 #manila #RepublicaDominicana @missuniverse @missrduniverse @vmathinson Un vídeo publicado por Sal García (@salgarcia1) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 11:21 PST

Bendecido día tengan todos❤️ #missuniverso #missrduniverso2016 #salgarcia #academiaactitudmodelsbysalgarcia #actitudmodelsbysalgarcia Una foto publicada por Sal García (@salgarcia1) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 9:51 PST

@thetrainingclubdr @gisellemordan #missrduniverso2016 #missrepublicadominicana #salgarcia Un vídeo publicado por Sal García (@salgarcia1) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 10:41 PST

Makeup classes #salgarcia #missrepublicadominicana2016 #missrduniverso2016 #makeup Un vídeo publicado por Sal García (@salgarcia1) el 4 de Nov de 2016 a la(s) 5:12 PDT