Rol de Juegos de la LIFA

| Irapuato Publicada el

Así Juega la LIFA su Jornada 21

Este Domingo 8 de Enero 2017

Campo Revolución

10:00 Deportivo Pigar Vs Arandas G. Apache 1ra Fza

12:00 Ranchito Acondaire Vs S. J. Retana D. Leos 1ra Fza

14:00 Deportivo Allende Vs Dep. León Olímpico 2da D

Campo 1 Empastado Deportiva Norte

12:00 Ucopi Vs San José Bernalejo Inter A

14:00 Benito Juárez Vs Sam Carsa México 2da B

Campo Empastado Deportiva Norte 2

10:00 Turismos Salomón Vs Cuchicuato Inter D

12:00 Jaguares Del Cerrito Vs Lapem Don Tomate Inter C

14:00 Bella Vista Alma M. Vs Col. Morelos 2da C

Campo Tierra 2 Deportiva Norte

08:00 Creaciones Yessy Vs Cachorros F.Orión Jr 2da B

10:00 A.C.J.M. B Vs Rancho Grande Inter C

12:00 Resurgimiento Vs Servicio Jaime 2da C

Campo Tierra 3 Deportiva Norte

08:00 Col. Santa María Vs Papelería Caro Sol 2da N

10:00 A.C.J.M. A Vs Dep. Reyes Inter C

12:00 Diesel Romero Vs San Juan Barrio N. Inter A

Empastado Deportiva Sur

08:00 Colonia El Refugio Vs Pollos Pitín 2da B

10:00 Botafogo Vs Delf. Guadalupana Inter B

12:00 Santander Vs Reciclados Negrete 2da D

14:00 Lumar Vs Dep. Gny Jeans 2da B

Campo Deportiva Sur Tierra 3

10:00 Filarmónicos Irapuato Vs Pumas San Francisco 2da D

12:00 Rancho Grande Vs Santa María Fc 3ra A

14:00 La Soledad Vs Atlético San Pancho Inter D

Campo Deportiva Sur Tierra 4

10:00 Toritos Y Amigos Vs Electricidad Villafaña Inter D

12:00 Embobinados Flores Vs Sidral Aga Squirt Inter B

14:00 Lucio Cabañas Vs Loma Flores Reyes Inter D

Campo Deportiva Sur Tierra 5

10:00 Arandas Mec. Castro Vs Dragones Car. Silva Inter A

12:00 Bonafont Clutch H. Vs San José Temascatio 2da C

Campo Fresygol 4

10:00 1ra Col. San Gabriel Vs Deportivo Suárez Inter C

12:00 Dep. Rodríguez Vs Dep. León Olímpico Inter C

14:00 San Isidro Las Heras Vs Dep. Martínez 2da A

Campo Carmelitas 1

10:00 Sto. Domingo Savio Vs Arandas Los Pérez 1ra Fza

12:00 Sto. Domingo Savio Vs San Vicente De Flores Inter E

14:00 Talabartería Ríos Vs Confitones Sk 3ra A

Campo Carmelitas 2

10:00 Atlético 1957 Vs San Juan De Retana Inter B

12:00 Académicos Colo Vs Oasis Y Amigos Inter B

14:00 Dep. Granados Vs Arsenal 2da A

Carmelitas 3

10:00 Deportivo Matiz Vs Real Guayabo Inter A

12:00 Abr Dep. La Paz Vs Impuls Irapuato Inter B

14:00 San Juan Barrio N. Vs Coyotes Fx Galaxi 3ra A

Campo Carmelitas 4

10:00 Barrio Nuevo Vs San Roque Pitufos 1ra Fza

12:00 Congeladora Niño Vs Tort. La Infantita Inter B

14:00 Ex Hacienda Virgen Vs Dep. Gamez 2da C

Campo Colonia Juárez

10:00 Dep. Ramírez Vs Arte Y Jardín 1ra Fza

12:00 Ferretera El Cóbano Vs Peñarol 2da D

Campo El Cerrito

10:00 Gladiadores Vs Dep. Ramírez 2da A

12:00 San Juan Bosco Vs Óptica Iglesias 3ra A

Campo Arandas

08:00 Dep. Arandas Vs Deportivo Martínez 2da B

10:00 Mosqueda Arandas Vs Suterm 65 B. Israel Inter C

12:00 Arandas Betito Vs Nuevo México Inter D

Campo San Roque

10:00 San Roque Vs Colonia Morelos Inter B

12:00 San Roque M. Azteca Vs S. Martín Cedeño 1ra Fza

Campo Luis Hernández 1

10:00 Deportivo Cc Vs Cobras Valencianita 2da B

12:00 San Miguelito Vs Dep. Zapata 2da A

14:00 Los Alamos Vs Figuras Nac. Salazar 3ra A

Campo Luis Hernández Lifa 2

10:00 Motos Lalos Vs Dep. Sánchez 2da A

12:00 San Martín Barrón Vs Ctm Y Rte 2da C

14:00 Providencia Pérez Vs Dep. Oñate Tropical 2da C

Campo Luis Hernández Lifa 3

10:00 San Antonio Chico Vs El Resbalón Inter D

12:00 Dep. Cobián Vs Hojalatería Chomber 2da B

Campo Luis Hernández Lifa 4

10:00 Rb Producciones Ruiz Vs Maquiladora Jmh Inter C

12:00 Dep. Cisne Vs Mini Super Encanto 2da C

14:00 Dep. Cisne Vs Medina Kennels 3ra A

Campo Luis Hernández Lifa 5

10:00 Leones Azules Auto Vs Dep. Ibarra 2da D

12:00 Fuerza Martínez Vs Oasis Y Amigos Chato 2da A

14:00 Real San José Vs Real El Cuero 2da A

Campo Roberto Villa Salazar

10:00 Terbsa San Antonio Vs Rectif. Universal Inter E

12:00 Rb Propedéuticos Vs Trans. Carrizalito 1ra Fza

Campo Real

10:00 Centro Bot. La Ortiga Vs Dep. Marañón Inter E

12:00 Taller Mec. Zaragoza Vs Mamá Pollito Inter E

Campo Estrella De Oro 1

10:00 Refac. Valle Verde Vs Lázaro Cardenas Inter D

12:00 Loma De Flores Vs Cerrajería Villas Inter D

14:00 Dep. El Cerro Vs Dep. Fernández 3ra A

Campo Estrella De Oro 2

10:00 Naucalpan Vs Maquiladora Jmh 2da B

12:00 Col. Malvas F. García Vs Abarrotes Angelito 2da B

14:00 Jacarandas Vs Creaciones Yessy 2da D

Campo El Carmen

10:00 El Carmen Pachis. Vs San Isidro Las Heras Inter B

12:00 El Carmen H. Gaytán Vs Frenos El Chato Inter C

Campo San José De Jorge López 1

10:00 San José Jorge López Vs Los Cobos Fc Inter D

12:00 Arte Y Jardín Vs Cerrito Fc Inter C

14:00 San José Jorge López Vs Deportivo Sanabría 2da C

Campo San Francisco 1

10:00 Dep. Laurel Vs S. Roque Barcelona Inter E

12:00 Comer. Saúl Negrete Vs Atlético Cantador 2da C

14:00 Dep. Laurel Vs Guadalupe Victoria 3ra A

Campo San Francisco 2

10:00 Const. Elec. De Anda Vs Real Pastita Inter B

12:00 Dep. Kikin Vs Colonia Rodríguez 2da D

Campo Rancho Grande

10:00 Rancho Grande Vs Medina Kennel Inter E

12:00 Rancho Grande Vs Paraguay 3ra A

Campo El Copal

10:00 Copal Fc Vs Rastro 1ra Fza

Campo Providencia De Pérez

10:00 Providencia De Pérez Vs Forrajes Delgado 1ra Fza

12:00 Providencia De Pérez Vs Académicos Colo 2d A

Campo El Guayabo

10:00 El Guayabo Vs Modelorama Pepsi 2da C

12:00 Fresas Cisneros Vs Oasis Y Amigos 1ra Fza

14:00 Deportivp Purísima Vs Coecillo 2da A

Campo El Coecillo

10:00 Freseros T. Padilla Vs Los Fresnos Inter A

12:00 Purísima Cedeño Vs Dep. Floresta Inter A

14:00 Coecillo Vs Ranchito Acondaire Inter A

Campo Carrizalito

12:00 Carrizalito Rey Vs Grupo Modelo Inter E

14:00 Carrizalito Boca Jr Vs Rastro Inter B

Campo La Garrida

10:00 La Garrida T. Lupita Vs Real San Roque Inter D

12:00 Pericos La Garrida Vs Los Fresnos N. G. 3ra A

Campo Tomelópez

10:00 Tomelópez Ac Vs Tomelópez Cedeño Inter A

Campo Zavala

10:00 Deportivo Zúñiga Vs Ab. La Maestra 2da A

12:00 Deportivo Zúñiga Vs Irapuatense 3ra A

Campo Marín

10:00 Atlético 1957 Vs C. Che Guevara 1ra Fza

Campo La Palma

12:00 Maquiladora Jmh Vs Santa Elena Inter A

Equipos que Pierden por Default

Atlético San Jorge Con Atlético Nigeriano Inter A

Dep. Tobi Con Los Presidentes Inter A

Sidral Aga Con Col. Juárez Inter B

2da S Gabriel Con Casa Jomar Inter B

Ranchito Gaona Con Corsario Copalillo Inter D

Santo Domingo Savio B Con San Cosme Inter E

Independiente De Malvas Con Maquiladora Kiko Inter E

Servicio Mec. Borguetti Con Trans. Carrizalito Inter E

Col. Che Guevarra Con Col. Malvas Unidas Inter E

Alarmas Irapuato Con Amigos Bella Vista 2da A

El Pocito Con Tacos Baby Durazno 2da A

Dep. Castillo 4 Vientos Con Primos Y Amigos 2da A

Lácteos Carrera Con Clínica Dental Central 2d B

Dep. Laurel Con Bomberos 2da D

Puntos en Opción

Benito Juárez Vs Amigos Por Siempre 2da C

Dep. Cenera Vs San Juan Barrio N. 2da D

Agrodylán Vs Dep. Carrizal Inter C