Autoridades los dejan 'plantados'

Transportistas y productores campesinos no pudieron llegar a un acuerdo con autoridades federales y estatales sobre las manifestaciones en contra del gasolinazo que se llevarán a cabo en próximos días, ya que los dejaron “plantados”.



El dirigente nacional de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y el representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), esperaban reunirse con el Secretario de Gobernación Antonio Salvador García y con el Delegado de Gobernación Javier Aguirre Vizzuett, pero no asistieron.



En la reunión, encabezada por el subdelegado de Gobernación, Abel Lira Ramírez, el Dirigente de AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, destacó que el gasolinazo afecta a los sectores productivos del país.



Solicitó que el Gobierno del Estado escuche las demandas ciudadanas y hable del aumento de precio a los combustibles pues se han cerrado al tema, además de indicar que si Miguel Márquez Márquez no tiene una solución, debe renunciar a su cargo como Gobernador.