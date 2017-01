No habrá aumento a la tarifa del transporte

REDACCIÓN | Carlos Vázquez Publicada el

Alcalde Antonio Arredondo mencionó se encuentran en análisis con el ayuntamiento y líderes sobre el tema de la tarifa del transporte; la Dirección de Transporte realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier aumento al pasaje tanto de transporte urbano y suburbano ante la dirección de transporte, debido a que no existe ninguna autorización de aumento, por el momento no habrá aumento.



El Alcalde Antonio Arredondo Muñoz mencionó que “tema que está causando revuelo tanto en el municipio como a nivel nacional, se está revisando tanto con los líderes como con parte del ayuntamiento, se encuentra proceso de revisión no se sabe si habrá aumento en la tarifa”.



Por su parte Eduardo Ruiz Moreno, Director de Transporte mencionó la tarifa continúa con siete pesos y tarifa la preferencial en cuatro pesos con cincuenta centavos, para personas de la tercera edad y estudiantes.



Agregó Eduardo Ruiz que “posteriormente en conjunto con la comisión habrá revisión lo primeros meses de cada año para analizar el incremento de la tarifa, debido al reglamento, los primeros meses de cada año se hace la revisión del estatus del transporte y los insumos para circular, donde el último incremento fue en el 2013”.