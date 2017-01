Recuperan medicamento robado

REDACCIÓN Publicada el

Agentes de Policía Federal con apoyo de la Policía Municipal recuperaron 58 cajas con medicamentos que habían sido robadas de unas camionetas por hombres armados, tras un asalto sobre el libramiento norte.



Los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 10 de la noche, cuando los operadores de dos camionetas cargadas con medicamento farmacéutico se detuvieron a descansar sobre una gasolinera de Oxxo Gas, ubicada sobre el libramiento norte.



Hasta ahí llegó una camioneta pick up, marca Ford F150, color arena con placas de circulación americana V50TCY, de donde bajaron siete hombres armados y despojaron a los choferes de las unidades.



Media hora después, el jefe de distribución de la empresa marcó al Destacamento de Policía Federal Dirección Caminos de Irapuato, informando que a través del rastreo con el sistema satelital GPS habían ubicado ya las camionetas.



Una fue localizada en medio del campo de fútbol de la comunidad Ex Hacienda El Copal y la otra sobre el camino al poblado de Carrizal Grande, debajo de un puente vehicular, entre las comunidades La Morada y Peñuelas.



A pesar de que se intensificó un operativo entre las rancherías de la zona oriente y norte de la ciudad, en busca de los responsables, no hubo detenidos.