Comienza el futbol

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

Señoras y señores, hablar en este momento de refuerzos es muy complicado.



Algunos equipos están cerrando los fichajes de extranjeros y más extranjeros, nombres van y nombres vienen.



Cruz Azul parece que de la mano de Paco Jémez se hizo de algunos jugadores nuevos, de otro estilo, el ecuatoriano Mena, el argentino Peñalba que juega muy bien, que estaba en Veracruz, de muy buena técnica pero muy mal carácter porque se lleva muy mal con los árbitros; Jémez tendrá que corregir algo o van a terminar a golpes, pues el estratega no es una perita en dulce.



El famoso Martín Cauteruccio, el argentino, y Martín Rodríguez, el chileno, que es un mediocampista. Parece que Cruz Azul ha armado un equipo, por lo menos con los extranjeros, más los que tenía, y con la llegada de Jémez que es un tipo que utiliza el látigo, será posiblemente bueno.



América dejó ir a un par de jugadores, sobre todo uno que le dio mucho, Rubens Sambueza y otro que le dio menos, Darwin Quintero. A Quintero posiblemente por su mal de la tromboflebitis, le tuvieron miedo, y a Sambueza porque nunca fue disciplinado, jugador técnico, de mucha calidad pero indisciplinado al máximo, y a él le cargaron también parte de la derrota del América.



Otros equipos están esperando la llegada de algún jugador, se habla de Santiago Blanco, de varios jugadores de cierta importancia en el mercado sudamericano, como saben que se maneja perfectamente en México vía Greg Taylor y un grupo de promotores ubicados en Chile, que de ahí sacan todos los jugadores que van para el futbol de México y otros que van para Europa.



En Inglaterra la Liga no se ha parado, se ha seguido jugando en Navidad y fin de año, con el Chelsea imparable, y el Manchester City y United recuperándose.



Todos están listos para una campaña larga que va a terminar con la Champions y después con la Copa Confederaciones y después cada Selección Nacional deberá de afrontar las Eliminatorias Mundialistas de 2018 en Rusia.



Ya que hablamos de Rusia, el presidente Vladimir Putin debe de estar muy alerta en que si su Mundial no lo organiza bien, le van a caer una lluvia de críticas terribles por el famoso sistema de dopaje mantenido aparentemente por el estado, que tanta vergüenza ocasionó al deporte de Rusia, que es un deporte altamente competitivo, en los Juegos Olímpicos de Río.



Por lo pronto, el fin de semana arrancarán los partidos de la Liga MX con los mismos favoritos de siempre, quizá se añada uno que otro.



A ver si por ahí, de milagro encontramos alguna joya del futbol sudamericano que se les haya escapado a los promotores y en lugar de venderlo a Europa lo hayan vendido al mercado mexicano, sería un milagro.