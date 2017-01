Rodríguez sueña con titularidad

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Osvaldo Rodríguez quiere ser titular con León esta temporada ocupando el lugar que dejó disponible Efraín “Chispa” Velarde.

A pesar de que tiene un semestre ya con la Fiera, las oportunidades para este seleccionado juvenil fueron limitadas, primero porque delante de él, Velarde se ganó la titularidad y segundo porque las lesiones lo aquejaron desde el principio del torneo.

Ahora Rodríguez se perfila para ser el titular en el primer equipo ante Pachuca y el lateral izquiero asegura que no dejará escapar esta nueva oportunidad.

“Gracias a Dios se presenta esta oportunidad, me encuentro muy motivado de poder trascender, tener mis primeros minutos con el equipo, me siento muy apoyado por el cuerpo técnico y por mis compañeros, creo que es un plus para dar lo mejor de mí si se presenta”, comentó.

“Las oportunidades se presentan de diferentes maneras, entonces hay que dar lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido”, agregó.