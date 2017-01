Denuncia falta de medicina para esclerosis en ISSSTE

ALMA LUCÍA VELÁZQUEZ CANO Publicada el

Una madre de un paciente del Hospital Regional del ISSSTE denuncia que desde noviembre pasado no le surten el medicamento interferón beta 1a (12 MUI) para esclerosis múltiple.



Eufracia Santillán Bedolla viene a León desde Pénjamo a solicitar el medicamento para su hijo menor de edad, a quien se le diagnosticó esclerosis múltiple desde septiembre pasado.



“Solamente me surtieron la primera receta, que fue la de octubre, y me dieron de menos, son tres por semana, me dieron 12 y me faltaron tres, pues depende no de las semanas, sino de los días del mes y de cuándo me la surten”, comentó.