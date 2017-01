ASTERISCOS *** PROTESTAS CALIENTES

*** PROTESTAS CALIENTES



La inconformidad por el incremento a la tarifa del transporte público se pone cada vez más ‘caliente’. Dos días seguidos de protestas masivas y hasta ayer ningún diálogo entre manifestantes y autoridades.



*** ORDEN PÚBLICO



Las protestas ya trastocan el orden público en calles, paraderos y estaciones de transferencia. La libre manifestación es un derecho, lo que sí es que unos pocos no pueden mancharlo afectando los de otros.



*** MAÑANA, MARCHA



Por lo pronto un bloque convoca a otra marcha para mañana a las 10 a.m. desde el Arco de la Calzada. Mientras que otro grupo está abierto a sentarse a la mesa con la autoridad.

***MOLESTIA LATENTE



Por segundo día consecutivo hubo protestas masivas en contra del incremento a la tarifa del transporte público. Las de un día y otro tuvieron origen en convocantes distintos. No faltaron algunos ciudadanos que aprovechan las causas sociales para hacer desórdenes que demeritan el motivo del reclamo social. Lo cierto es que la mayoría de quienes protestan son ciudadanos de a pie enojados por el duro “golpe”.



*SIN DIÁLOGO



A las tres protestas en dos días ninguna autoridad salió a decir ¿qué se les ofrece?, ya no digamos para resolver, sino a lo que se acostumbra en esos casos: formar una comisión entre inconformes y autoridades para revisar las demandas y, si no hay acuerdos definitivos, al menos calmar los ánimos. Más tarde convocarían, a través del tuiter y en una conferencia a las 6:30 de la tarde, a una mesa de diálogo.



*NADIE ATIENDE



De plano fue un comandante de la Policía, Juan Francisco Cervantes, quien abrió la puerta a una comitiva de manifestantes para que entraran a Presidencia y verificaran que no había nadie. Y sí, la Secretaría Particular y Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Gonzalo León y Chuy López Gómez, estaban cerradas. Nadie supo dar razón de los dos que deben ser “pararrayos” del Alcalde.



*ILOCALIZABLES



Una puerta encontraron abierta en la Dirección de Comunicación Social sólo para escuchar que el director, Nacho Camacho, tampoco estaba, que tenía agenda privada y no podían localizarlo. El abogado Visente Hernández insistió que era funcionario público, que le hablaran a su celular, pero nada.



*ENARDECIDOS



Visente entró acompañado de Adolfo Enríquez Vanderkam. El hermano de Mayra, la diputada federal panista, le señaló al Comandante que “es ilegal que la Presidencia Municipal esté acéfala, “¿y el Secretario de Ayuntamiento?”. Mientras que Hernández Barrios le dijo que los manifestantes están enardecidos y lo hacía responsable si algo más pasaba por no contactar a alguien que los atienda.



*PINTAN SU RAYA



La Coordinadora Popular Leonesa, que el lunes convocó a la protesta, aclaró ayer en un comunicado que Visente Hernández, Rodrigo González (dirigente del Partido Movimiento Ciudadano) y la asociación Clama, no forman parte de su organización, y que ellos no participaron en la protesta de ayer. También expresó su rotundo rechazo a las acciones de vandalismo que se presentaron y pusieron a disposición de la autoridad su correo electrónico para que los inviten oficialmente a la mesa de diálogo.



*DEMANDA COLECTIVA



En la Coordinadora puntualizan que están grupos como: Red Alebrije, Déjame Plantado, FURA, Ciudadanos Hartos, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Colectivo 2 de Enero. Y confirman que seguirán su lucha en la recolección de firmas de usuarios para tramitar amparos colectivos buscando echar abajo por la vía jurídica el incremento votado por la mayoría del Ayuntamiento.



*SE DIVIDEN



Y los que ayer se manifestaron, convocados por el Congreso Nacional Ciudadano, que preside Visente Hernández, ya convocan para una mega-marcha mañana. El movimiento social parece dividirse, aunque liderazgos que mantienen lazos con ambos grupos, como Roberto Saucedo, intentan cerrar filas.

***CHAURAND, DUDAS



El nombramiento del abogado celayense, Carlos Chaurand Arzate, como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya generó reacciones por tratarse de un priísta de cepa; “un beltronista” dicen unos, en una de las instituciones que son pilares del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, junto con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.



*BELTRONISTA



ANTICORRUPTOR



Y es que el TFJA tiene ahora nuevas tareas para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que participan en actos de corrupción. Al Tribunal llegó como Magistrado Regional en 2009 a propuesta del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.



*LOS VÍNCULOS



Chaurand Arzate es abogado por la Universidad de Guanajuato, ex dirigente estatal del PRI, ex líder de la bancada en la época de Carlos Medina gobernador, dos veces diputado federal y senador. Su buena relación con el hoy líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, también le favorecieron para ocupar este puesto clave del SNA que debe arrancar ya.

***ZAVALA ¿A BANOBRAS?



El que suena fuerte para llegar a la Delegación de Banobras en Guanajuato es el ex diputado local y ex candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, el contador Gerardo Zavala Procell. Ya hemos visto en otros casos que “del plato a la boca se cae la sopa” y no está confirmado, pero de que está cerca de sentarse en la silla que dejara ya hace rato el hoy diputado federal, Ricardo Ramírez Nieto, lo está.



*GANA SENADOR



El irapuatense ya había intentado antes buscar espacio en otras delegaciones y no pudo. De darse el nombramiento sería una carta ganada para el senador y suspirante en el 2018, Gerardo Sánchez.

Reclaman a Alcalde en japonés y alemán

La Fundación Rescate Arbóreo (FURA) A.C. lanzó en redes sociales un mensaje al Alcalde. “Héctor, por favor entiende: No al aumento al transporte público”, le escribieron en español, japonés y alemán.



Le dicen que “el único aumento que queremos y necesitamos es el de los árboles”. Y también reclamaron que no se ha cumplido con la compensación de los árboles que se quitaron para el Sistema Integrado de Transporte (SIT).