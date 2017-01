Mirar adentro: un problema político

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

Ford cancela su proyecto de fábrica en San Luis Potosí y Donald Trump regaña a General Motors a través de un tuit, porque envía sus autos Cruze “libres de impuesto” a Estados Unidos. La primera nota tumba al peso y lo manda a 21.10 interbancario. El mensaje a General Motors es una reprimenda inmerecida porque General Motors de México sólo exporta el 2% de los Cruze que se venden en Estados Unidos. Lo demás va a todo el mundo.



El problema es el mensaje. Trump irá con todo contra México en uno de los ataques más feroces a nuestra economía y a la gente que trabaja sin papeles en Estados Unidos. A la larga, los vecinos sentirán las consecuencias pero somos los primeros en sufrir la irracionalidad y el populismo del aventurero hecho Presidente.



El primer instinto ante el proteccionismo de otro País es cerrarnos; si ponen impuestos a nuestras manufacturas, entonces también gravar nosotros las importaciones; si elevan aranceles, actuar en consecuencia y elevar los nuestros. Sería un error.



El asunto es que Estados Unidos no puede elevar unilateralmente los aranceles, incluso aunque Trump derogue el TLC. La Organización Mundial del Comercio tiene tarifas máximas que no superan en promedio el 6%. Con la devaluación del 30%, nuestra competitividad está a salvo.



Lo que podemos y debemos hacer no es cerrarnos, sino abrirnos mucho más, como todas las economías desarrolladas. Por fortuna México es uno de los países más abiertos y con mayor número de tratados comerciales en el mundo.



Lo segundo es mirar a las posibilidades de nuestro propio mercado. El encarecimiento del dólar hará su parte para sustituir importaciones.



Las reformas a las que los populistas mexicanos le echan la culpa del “gasolinazo” eran indispensables desde hace décadas. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador las podría eliminar porque, entonces sí, nos quedaríamos sin combustibles o con mayores precios aún.



Hay un listado de cosas que puede hacer México ante la adversidad:



1. Eliminar obstáculos a la inversión. Sabemos que la burocracia detiene, complica y encarece la creación de empresas. Hay que luchar por quitar trabas y agilizar todo trámite y permiso.



2. Mirar a las empresas locales como extranjeras. Si desde el Gobierno se viera a las empresas pequeñas y medianas como se mira a las de fuera, habría muchos incentivos. Tierra barata o gratis, exenciones temporales y facilidades de capacitación contra impuestos.



3. Buscar más inversión que no venga de Estados Unidos. A China le conviene invertir en México, por ejemplo, y ahora más, con la madre de todas las guerras comerciales que se avecina. Japón ya es un jugador importante y la Unión Europea también. El mundo no comienza ni termina con Estados Unidos. Para países como Chile, su comercio mayor no es con Norteamérica.



4. Reducir impuestos. La carga fiscal está fuera de competencia y estará aún más si Trump baja los impuestos. Para todos los economistas es una aberración que no se grave el consumo con IVA.



5. El problema es de liderazgo político. Que nuestros gobernantes comprendan que en México no han existido problemas económicos sino políticos. Aún hoy, cuando los golpes de Trump nos cimbran, necesitamos un liderazgo político. Eso es lo que más falta. Sin él estaremos aturdidos e indefensos.

(Continuará)