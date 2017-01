Pide Peña escuchar razones por alza a combustibles

REDACCIÓN Publicada el

Durante un mensaje a la nación para anunciar cambios en el gabinete, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos escuchar las razones por las que subieron los precios de los combustibles.



"Comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y en distintos sectores de la sociedad", señaló.



Peña dijo que no es una decisión fácil.



"Apelo a que la sociedad escuche las razones y motivos", indicó.



"El ajuste en el precio de la gasolina no es el resultado de la reforma energética o hacendaria", aseguró.



Dijo que la medida se refleja por los precios internacionales.



"No dejaremos de explicar ampliamente", señaló.



Pidió a los mexicanos poder escuchar los razones.



Los cambios que realizó el Presidente fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Cultura.



Luis Videgaray regresa al gabinete presidencial como canciller, mientras que María Cristina García Cepeda como secretaria de Cultura, cargo que estaba vacante tras la muerte de Rafael Tovar y de Teresa.