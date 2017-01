Podría subir 25% costo del bolillo y el pan dulce

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Hasta 25% podría incrementarse el precio del pan blanco o bolillo y pasar de 1.50 a 2 pesos, mientras que el pan dulce de 5.50 a 6 pesos, esto como reflejo del aumento al precio de la gasolina, las tarifas de electricidad y a la canasta básica, dijo a EL UNIVERSAL Claudia Isabel Ramos Flores, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).



Expresó que se presenta un panorama difícil “con todos estos incrementos, ante lo que queremos ser positivos, trabajar fuerte y concienciar al gobierno, porque no esperábamos estos precios, desde los insumos hasta los energéticos. Fue sorpresivo y sin duda afecta al sector”.



Respecto a los precios de las materias primas para elaborar el pan, detalló que el azúcar subió 40% al igual que la grasa, la harina aumentó 3% y el huevo 2%. “Cuando ves este incremento en insumos, uno se percata de que el sector se ha mantenido muy solidario con la población porque los costos siguen siendo bajos, por ejemplo el pan blanco lleva ocho años sin aumento”, resaltó.



Ramos Flores dijo que no puede asegurar que los precios del pan se eleven, “eso le corresponde a las industrias y empresas del sector, ellos decidirán si sube o no el costo”.



Agregó que el pan es un generador de 450 mil empleos directos y un millón 500 mil indirectos, “estamos hablando de un sector que habrá que cuidar para que siga produciendo”.



A pesar de que la directora de la Canainpa mencionó que el precio del bolillo está en promedio en 1.50 pesos, en un recorrido por una colonia popular, EL UNIVERSAL constató que los costos varían entre 1.50 y 2 pesos; sin embargo encargados de panaderías aseguraron que al momento no les han avisado de un aumento en los costos de ese alimento de consumo básico.