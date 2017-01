Mentira que venga Romano

CARLOS CAMPOS Publicada el

Todo indica de que Celaya arrancará el Clausura 2016 sin técnico, la directiva puso a Ariel López como interino, a la espera de tener un perfil adecuado para lo que busca el cuadro astado.



Descartan a Romano



Carlos Franco, expresó que lo que se ha comentado sobre la llegada de Rubén Omar Romano al banquillo de Celaya es mentira, que hasta el momento se analiza quien puede llegar a dirigir.



“Lo de Romano no hay nada, eso todavía no hay nada, se están analizando posibilidades, queremos ir con calma, por eso se toma la decisión que ellos tomen los hilos del equipo, nos lleven y la decisión sea bien planteada y siga el proyecto, lo de Romano, eso no es cierto”, dijo.